«Κανείς δεν μπορεί πια να μιλάει για “κακές στιγμές” και “μεμονωμένα περιστατικά”» αναφέρει το ΚΚΕ για το δυστύχημα στη Motor Oil.

Νέο «εργοδοτικό έγκλημα» χαρακτηρίζει την έκρηξη με έναν εργαζόμενο νεκρό στη Motor Oil, το πρωί της Παρασκευής, το ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του νεκρού εργολαβικού εργάτη στη “Motor Oil” και εύχεται να υπάρξει αίσια έκβαση για τον δεύτερο εργάτη, που δίνει αυτή την ώρα μάχη για τη ζωή του» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Συνεχίζει μιλώντας για «νέο εργοδοτικό έγκλημα (που) αποδεικνύει ξανά ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε “αρένες θανάτου”, εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας, που στον βωμό του κέρδους θυσιάζουν την ασφάλεια των εργαζομένων».

»Κανείς δεν μπορεί πια να μιλάει για “κακές στιγμές” και “μεμονωμένα περιστατικά”» συμπληρώνει το ΚΚΕ και τονίζει ότι «το σημερινό εργοδοτικό έγκλημα έρχεται να προστεθεί στα αντίστοιχα σε Βιολάντα, Ασπρόπυργο και Εξαμίλια Κορίνθου, αυξάνοντας τη λίστα των νεκρών εργατών και εργατριών σε δεκάδες χώρους δουλειάς.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του το ΚΚΕ προσθέτει ότι το σημερινό δυστύχημα είναι το «τρίτο σοβαρό περιστατικό μέσα σε λίγα χρόνια στη “Motor Oil”, καθώς τον Γενάρη του 2020 εργαζόμενος σκοτώθηκε μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενοι υπέστησαν εγκαύματα, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2024, 9 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

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»Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, τις προηγούμενες ημέρες στη “Motor Oil” είχαν συμβεί αντίστοιχα περιστατικά μικρότερης έκτασης, που ενώ προμήνυαν το τι θα ακολουθήσει, επιμελώς θάφτηκαν και συνέχισαν κανονικά οι εργασίες. Αλλά και σήμερα, το θράσος της εργοδοσίας έφτασε στο σημείο να απαιτεί, μόλις 20 λεπτά μετά την έκρηξη, να συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες, σαν να μην συνέβη τίποτα!. Πρόκειται, μάλιστα, για μια εταιρεία που σημειώνει απίστευτη κερδοφορία εν μέσω πολέμων και ενεργειακής φτώχειας για τον λαό, καταγράφοντας εκτίναξη των καθαρών κερδών της κατά 322% το Α’ εξάμηνο του 2026, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τη ζωή των εργατών της, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει για τους εργάτες και τον λαό η “Ελλάδα – ενεργειακός κόμβος”.

Κλείνοντας ητν ανανκοόινωσή του το ΚΚΕ απειτεί «να διερευνηθούν πλήρως οι αιτίες της σημερινής έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες. Το κύριο είναι ότι αποκτά κυριολεκτικά χαρακτήρα ζωής και θανάτου η αποφασιστική οργάνωση της πάλης των εργατών, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με οδηγό το σύνθημα “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”. Το ΚΚΕ θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα».