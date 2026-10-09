Στις 12:58, η μετοχή ήταν στα 63,75 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6,39%.

Πιέσεις δέχεται η μετοχή της Motor Oil στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο της έκρηξης που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Στις 12:58, η μετοχή ήταν στα 63,75 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6,39% ή 4,35 ευρώ, έναντι του προηγούμενου κλεισίματος των 68,10 ευρώ.

Η μετοχή ξεκίνησε τη συνεδρίαση στα 68,10 ευρώ, επίπεδο που αποτέλεσε και το υψηλό ημέρας, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε έως τα 63 ευρώ, καταγράφοντας σημαντική ενδοσυνεδριακή διακύμανση.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανέρχεται σε 80.044 μετοχές, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 5,23 εκατ. ευρώ. Η μέση σταθμική τιμή διαμορφώνεται στα 65,48 ευρώ.

Έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

Η υποχώρηση καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαχείριση σοβαρού περιστατικού στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο από τους εργαζομένους που τραυματίστηκαν σοβαρότερα πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας της μονάδας U-607, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, ενδεχομένως λόγω παρουσίας αερίων.

Μετά το περιστατικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σε επικοινωνία που είχε το Dnews με τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επενδυτικών Σχέσεων της Motor Oil, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού, την έκταση των πιθανών ζημιών στις εγκαταστάσεις ή τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.