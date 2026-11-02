Η ταυτοποίησή τους για την έκρηξη στην Πλάκα, έγινε κυρίως με βάση το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν όλες τις κινήσεις τους.

«Συγνώμη» για τους έξι ανθρώπους που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο νεοκλασικό της Πλάκας, ζήτησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, απολογούμενοι στον ανακριτή. Και οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Μετανιωμένοι για το κακό που συνέβη, εμφανίστηκαν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Περνώντας μπροστά από τους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες, υπό βροχή, οι κατηγορούμενοι, κατά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια, με τη συνοδεία αστυνομικών, δήλωσαν πως ζητούν συγνώμη για ό,τι έγινε. «Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» ακούστηκε να λέει ο ένας από αυτούς, ο 56χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου», ενώ ο άλλος επαναλάμβανε, ψιθυριστά: «Συγνώμη».

Με συνηγόρους, διορισμένους από τον κατάλογο του ΔΣΑ, συνηγόρους, και οι τρεις απολογήθηκαν για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν την παρουσία τους στην περιοχή, αρνήθηκαν όμως πως οι ίδιοι ευθύνονται για την έκρηξη που σημειώθηκε στο τριώροφο οίκημα της οδού Λυσικράτους. Δεν κατάφεραν ωστόσο να πείσουν και αμέσως μετά την απολογία τους, κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακιστέοι.

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Γνώριμοι από παλιά των διωκτικών αρχών οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είχαν συλληφθεί στο παρελθόν 68 για ναρκωτικά, κλοπές και εγκληματική οργάνωση.

Η ταυτοποίησή τους για την έκρηξη στην Πλάκα, έγινε κυρίως με βάση το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν όλες τις κινήσεις τους. Βίντεο ντοκουμέντο μάλιστα τους δείχνει να φεύγουν από το νεοκλασικό της οδού Λυσικράτους, κρατώντας τους κλεμμένους χαλκοσωλήνες και να μοιράζουν τα κλοπιμαία , τέσσερις ώρες πριν την έκρηξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ένας από αυτούς φέρεται πως ήταν εκείνος που παραβίασε την κεντρική πόρτα της εισόδου και παρέμεινε έξω από το κτίριο για να φυλάει τσίλιες, όση ώρα οι άλλοι δύο είχαν μπει μέσα στο χώρο του κλιμακοστάσιου, όπου ήταν ο μετρητής και οι σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν τις χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στο δίκτυο με αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι Αρχές θεωρούν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε με το σύζυγο της στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων , ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη . Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε θεωρείται πιθανή αιτία ανάφλεξης του αερίου και εκδήλωσης της ισχυρότατης έκρηξης. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς και δύο ζευγάρια τουριστών που είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Ανάμεσά τους και μία έγκυος τεσσάρων μηνών που έρθει στην Ελλάδα με το σύζυγό της για ταξίδι του μέλιτος.

Δήλωση Δικηγόρου οικογενειών θυμάτων

Με κοινή του δήλωση ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων Γιώργος Καραπάνος εκφράζει μεν την ικανοποίησή του για την απόφαση να προφυλακιστούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση αλλά τονίζει ότι δεν μπορεί να σταματήσει εκεί η διερεύνηση της.

Κοινή δήλωση των οικογενειών Hoxha, Cani,Kirpatrick και Νelson

Αμέσως μετά την απόφαση προφυλάκισης των τριών κατηγορουμένων οι οικογένειες των θυμάτων εξέδωσαν την εξής κοινή ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν

και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

»Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά κατηγορουμένων στις ενέργειες των τριών.

»Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

»Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».