Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ ζητά «να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση για να την αποτρέψει».

«Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου εγείρει σοβαρά ζητήματα για την αξιοπιστία και την αμεροληψία που απαιτεί η κορυφαία θέση του Οργανισμού» σημειώνει ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ. Όπως προσθέτει ο Χάρης Τζήμητρας «εάν ευοδωθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τον χειρισμό ζωτικών εθνικών ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, στο οποίο ο Γενικός Γραμματέας διαδραματίζει κομβικό ρόλο και θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κου Τζήμητρα

«Η επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Σινιρλίογλου, ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, υπέγραψε επιστολές που προώθησαν τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Άγκυρας, είτε αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε υποστηρίζοντας τις τουρκικές απόπειρες αναγνώρισης του ψευδοκράτους κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, είτε προωθώντας τις τουρκικές αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος των ελληνικών και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου εγείρει σοβαρά ζητήματα για την αξιοπιστία και την αμεροληψία που απαιτεί η κορυφαία θέση του Οργανισμού. Εάν ευοδωθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τον χειρισμό ζωτικών εθνικών ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, στο οποίο ο Γενικός Γραμματέας διαδραματίζει κομβικό ρόλο και θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση οφείλει, σε συντονισμό με τη Λευκωσία, να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θέτοντας το ζήτημα εμφαντικά στα μόνιμα μέλη του, όσο και στην ΕΕ και τους υπόλοιπους εταίρους μας και να οικοδομήσει τις αναγκαίες διπλωματικές συμμαχίες για την αποτροπή αυτής της πιθανής εκλογής.

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Ενδεχόμενη εκλογή στην ηγεσία του ΟΗΕ ενός διπλωμάτη της Τουρκίας που έχει συνδέσει την πορεία του με την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αποτελούσε βαρύ δυνητικό πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Όμως και ευρύτερα θα ήταν εξαιρετικά προβληματική για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη καθώς η χώρα του υποψήφιου ΓΓ βαρύνεται με σοβαρότατη συνεχιζόμενη διεθνή παρανομία, κατέχοντας κατόπιν εισβολής το έδαφος άλλους κράτους μέλους του Οργανισμού.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ενεργήσει τώρα και να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις ενέργειές της, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής».