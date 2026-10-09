Η έκρηξη στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης, περίπου στις 11 το πρωί.

Κατέληξε ο 43χρονος εργαζόμενος, ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης σοβαρά ο δεύτερος τραυματίας από την έκρηξη, εργαζόμενος και αυτός. Για την έκρηξη προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη

Σημειώνεται πως η έκρηξη έγινε σε εξωτερικό χώρο του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου, περίπου στις 11 το πρωί.

Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σοβαρά πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στους εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U - 607, όταν έγινε έκρηξη πιθανόν λόγω ύπαρξης αερίων. Μετά την έκρηξη οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και βγήκαν εκτός διυλιστηρίου.

Από την πρώτη στιγμή στον χώρο βρέθηκαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

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Οι εργασίες γίνονταν σε εξωτερικό χώρο, σε μονάδα αντιδραστήρα, όταν σημειώθηκε εκτόνωση και έκρηξη σε ένα καπάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο εργάτες που δούλευαν στο σημείο.

Κατά πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα ακόμα άτομα εκτός του 43χρονου που κατέληξε. Ο 51χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται επίσης σοβαρά τραυματισμένος και τρία ακόμα άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η εταιρεία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση: «Σήμερα, στις 11 π.μ., κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

KKE: Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του νεκρού εργολαβικού εργάτη στη «Motor Oil» και εύχεται να υπάρξει αίσια έκβαση για τον δεύτερο εργάτη, που δίνει αυτή την ώρα μάχη για τη ζωή του.

Το νέο αυτό εργοδοτικό έγκλημα αποδεικνύει ξανά ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου», εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας, που στον βωμό του κέρδους θυσιάζουν την ασφάλεια των εργαζομένων.

Κανείς δεν μπορεί πια να μιλάει για «κακές στιγμές» και «μεμονωμένα περιστατικά». Το σημερινό εργοδοτικό έγκλημα έρχεται να προστεθεί στα αντίστοιχα σε Βιολάντα, Ασπρόπυργο και Εξαμίλια Κορίνθου, αυξάνοντας τη λίστα των νεκρών εργατών και εργατριών σε δεκάδες χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, πρόκειται για το τρίτο σοβαρό περιστατικό μέσα σε λίγα χρόνια στη «Motor Oil», καθώς τον Γενάρη του 2020 εργαζόμενος σκοτώθηκε μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενοι υπέστησαν εγκαύματα, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2024, 9 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, τις προηγούμενες ημέρες στη «Motor Oil» είχαν συμβεί αντίστοιχα περιστατικά μικρότερης έκτασης, που ενώ προμήνυαν το τι θα ακολουθήσει, επιμελώς θάφτηκαν και συνέχισαν κανονικά οι εργασίες. Αλλά και σήμερα, το θράσος της εργοδοσίας έφτασε στο σημείο να απαιτεί, μόλις 20 λεπτά μετά την έκρηξη, να συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες, σαν να μην συνέβη τίποτα!

Πρόκειται, μάλιστα, για μια εταιρεία που σημειώνει απίστευτη κερδοφορία εν μέσω πολέμων και ενεργειακής φτώχειας για τον λαό, καταγράφοντας εκτίναξη των καθαρών κερδών της κατά 322% το Α’ εξάμηνο του 2026, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τη ζωή των εργατών της, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει για τους εργάτες και τον λαό η «Ελλάδα – ενεργειακός κόμβος».

Απαιτούμε να διερευνηθούν πλήρως οι αιτίες της σημερινής έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες. Το κύριο είναι ότι αποκτά κυριολεκτικά χαρακτήρα ζωής και θανάτου η αποφασιστική οργάνωση της πάλης των εργατών, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με οδηγό το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Το ΚΚΕ θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.