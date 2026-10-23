Ένας άνδρας μέσα από όχημα άνοιξε πυρ στον δρόμο το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβλίν - δυτικά του Παρισιού.
Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ωστόσο το γαλλικό BFMTV κάνει λόγο για ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες.
Γύρω στις 10:30 π.μ., ο ύποπτος άνοιξε πυρ από όχημα στην Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Ακολούθως συνελήφθη στο Κοϊνιέρ, όπου και παραμένει υπό κράτηση.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανέφερε ότι η Αντιτρομοκρατική παρακολουθεί την υπόθεση.
{https://x.com/SebLecornu/status/2113572662236627105}