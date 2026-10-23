Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Ένας άνδρας μέσα από όχημα άνοιξε πυρ στον δρόμο το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβλίν - δυτικά του Παρισιού.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ωστόσο το γαλλικό BFMTV κάνει λόγο για ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Γύρω στις 10:30 π.μ., ο ύποπτος άνοιξε πυρ από όχημα στην Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Ακολούθως συνελήφθη στο Κοϊνιέρ, όπου και παραμένει υπό κράτηση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανέφερε ότι η Αντιτρομοκρατική παρακολουθεί την υπόθεση.

{https://x.com/SebLecornu/status/2113572662236627105}