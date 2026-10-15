Για το νέο ατύχημα στη Motor Oil προσήχθη ο 62χρονος εργολάβος.

Πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η νέα έκρηη στο Motor Oil με τους τέσσερις τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στο πρόσωπο και κατάγματα στο σώμα.

Και οι δύο έχουν επαφή με το περιβάλλον ωστόσο ο ένας έχει εισαχθεί στο χειρουργείο για τα κατάγματά του. Για το ατύχημα προσήχθη ο 62χρονος εργολάβος.

Σε ανακοινωσή της η Motor Oil ανέφερε πως «Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10».

Σημειώνεται πως την περασμένη Παρασκευή δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και στη συνέχεια κατέληξαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ξανά στη Motor Οil. Για το προηγούμενο περιστατικό έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

ΚΚΕ: Να σταμτήσουν οι εργασίες, να μη χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ αναφέρει πως «Η δεύτερη έκρηξη, σε μόλις έξι μέρες, στην Motor Oil, με αναφορές για δύο έως τώρα τραυματισμένους εργάτες σε σοβαρή κατάσταση, ως συνέπεια της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας και ελέγχων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το γεγονός ότι πρόκειται για το τέταρτο σοβαρό περιστατικό από το 2020, που προστίθεται στα πολλά άλλα μικρότερα που συγκαλύπτονται στη συγκεκριμένη εταιρεία - άβατο, ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει από τη στιγμή μάλιστα που αγνοήθηκαν οι καταγγελίες και ανησυχίες των εργαζομένων τις προηγούμενες μέρες, για τη συνέχιση των εργασιών, που οδήγησαν στις αιματηρές εκρήξεις.

Στα σχεδόν καθημερινά εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα αποκαλύπτονται τα αποτελέσματα της εντατικοποίησης και της εργολαβοποίησης της εργασίας, της πολιτικής που θεωρεί ανάπτυξη τα κέρδη των ομίλων και κόστος τα μέτρα προστασίας και οδηγεί στο να μην ελέγχεται τίποτα, με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Φαίνεται πως το “ράλι” ανόδου στην τιμή των καυσίμων, οδηγεί σε “ράλι” κερδών κι αυτό με τη σειρά του σε “ράλι” εκρήξεων, τραυματισμών και θανάτων στον κλάδο της ενέργειας, για να μην χάνεται ούτε ώρα κερδοφορίας.

»Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να σταματήσουν οι εργασίες shut down - συντήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και διασφαλιστεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που απαιτούνται για τη συνέχισή τους. Όπως οι εργάτες στη Motor Oil, που με την επιτυχία της χθεσινής απεργίας τους έδειξαν τη δύναμή τους, έτσι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι η νεολαία με τον οργανωμένο αγώνα τους να κάνουν υπόθεσή τους την πάλη για μέτρα προστασίας και για εργασιακές συνθήκες με τους όρους που επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες. Να μη χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!»

ΕΛΑΣ: Αντί να κρύβεται να δώσει άμεσα εξηγήσει η Κεραμέως

Με ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Tεμπονέρας επιτίθεται κατά της αρμόδιας υπουργού, Νίκης Κεραμέως λέγοντας πως «κρύβεται».

«Νέα έκρηξη στη Motor Oil με σοβαρά τραυματισμένους εργαζόμενους λίγες μέρες μετά το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργολαβικούς εργαζόμενους.

Η υπουργός Εργασίας κα Κεραμέως αντί να κρύβεται, να δώσει άμεσα εξηγήσεις:

- Εφαρμόζονται τα απαραίτητα πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης στις μονάδες της εταιρίας;

- Ποιες είναι οι ακριβείς ευθύνες της εξωτερικής εργολαβικής εταιρείας στην οποία ανήκαν οι άτυχοι εργάτες και πώς ελέγχεται ο συντονισμός μεταξύ του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργείων;

- Πώς προκλήθηκε το νέο ατύχημα, μόλις λίγες ημέρες μετά το φονικό δυστύχημα, και ενώ οι εγκαταστάσεις υποτίθεται ότι βρίσκονταν υπό αυξημένη επιτήρηση;

- Υπήρξε πίεση χρόνου ή υπερεργασία που μπορεί να οδήγησε σε παραλείψεις και σφάλματα κατά τη διαδικασία της εκτόνωσης/συντήρησης;

- Πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος ουσιαστικός έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας στις συγκεκριμένες μονάδες;

- Πόσοι είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας που εποπτεύουν την περιοχή και ποια η στελέχωση της υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας; Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας!»

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτες παραβλέψεις και ανεπίτρεπτα κενά

«Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους τείνουν να μετατραπούν σε αναλώσιμα υλικά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πριν συμπληρωθεί μία εβδομάδα από το εργατικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, που κόστισε τη ζωή σε δύο εργάτες, μια νέα έκρηξη σήμερα άφησε πίσω της ακόμη δύο σοβαρά τραυματισμένους εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου. Είναι φανερό ότι υπάρχουν απαράδεκτες παραβλέψεις και ανεπίτρεπτα κενά στην τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο διυλιστήριο. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξαντλήσουν την ελεγκτική και εκτελεστική τους αυστηρότητα για να σταματήσει επιτέλους να γίνεται η εργασία στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζήτημα ζωής ή θανάτου. Το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα. Ευχόμαστε στους εργαζόμενους ταχεία ανάρρωση» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Δεν είναι η κακιά στιγμή, δεν είναι η κακιά η ώρα

«Σήμερα βρεθήκαμε στο Νοσοκομείο Κορίνθου και μετά στο Εργατικό Κέντρο, λίγο μετά το νέο ατύχημα στην Motor Oil. Νέο ατύχημα, 4 μέρες μετά το δυστύχημα με δύο νεκρούς εργάτες στο ίδιο διυλιστήριο. Δεν είναι η κακιά στιγμή, δεν είναι η κακιά η ώρα. Όταν τα περιθώρια κέρδους στα διυλιστήρια είναι τόσο ψηλά, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να σταματήσει κομμάτι της παραγωγής για την συντήρηση. Η πίεση στα συνεργεία είναι όλο και μεγαλύτερη. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κανονικό ανά λίγες μέρες να χάνονται ή να απειλούνται ζωές για τα κέρδη του κεφαλαίου» ανέφερε σε βίντεο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

{https://www.facebook.com/reel/1722945778792130}





