Τι αναφέρει η Motor Oil για την σημερινή έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους και τον τραυματισμό των δύο εργαζομένων.

Σε εκτόνωση ατμού αποδίδονται σύμφωνα με την Motor Oil τα αίτια της νέας έκρηξης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων εργολαβικού συνεργείου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών προληπτικής συντήρησης έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10».