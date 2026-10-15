Ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ καλεί την υπουργό Εργασίας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες που σημειώθηκε το νέο ατύχημα, αλλά και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στις μονάδες της εταιρείας.

Εξηγήσεις από την υπουργό Εργασίας ζητά ο Διονύσης Τεμπονέρας μετά το νέο περιστατικό έκρηξης στην Motor Oil με τους δύο τραυματίες. Eιδικότερα ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ απευθύνει σειρά ερωτημάτων για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καλώντας την Νίκη Κεραμέως, να δώσει άμεσα απαντήσεις για το νέο εργατικό ατύχημα.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τεμπονέρας ζητά να διευκρινιστεί εάν εφαρμόζονται τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τις εργασίες συντήρησης, ποιες είναι οι ευθύνες της εργολαβικής εταιρείας και πώς διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργείων.

Όπως τονίζει «Η υπουργός Εργασίας κα Κεραμέως αντί να κρύβεται, να δώσει άμεσα εξηγήσεις: Εφαρμόζονται τα απαραίτητα πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης στις μονάδες της εταιρίας; Ποιες είναι οι ακριβείς ευθύνες της εξωτερικής εργολαβικής εταιρείας στην οποία ανήκαν οι άτυχοι εργάτες και πώς ελέγχεται ο συντονισμός μεταξύ του μόνιμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργείων;

Πώς προκλήθηκε το νέο ατύχημα, μόλις λίγες ημέρες μετά το φονικό δυστύχημα, και ενώ οι εγκαταστάσεις υποτίθεται ότι βρίσκονταν υπό αυξημένη επιτήρηση; Υπήρξε πίεση χρόνου ή υπερεργασία που μπορεί να οδήγησε σε παραλείψεις και σφάλματα κατά τη διαδικασία της εκτόνωσης/συντήρησης; Πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος ουσιαστικός έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας στις συγκεκριμένες μονάδες; Πόσοι είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας που εποπτεύουν την περιοχή και ποια η στελέχωση της υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας;»

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