«Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει αποστείλει στο Προεδρικό Μέγαρο αίτημα επίσκεψης της απερχόμενης πρέσβεως», αναφέρουν πηγές της ΠτΔ.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή υποχρέωση οποιουδήποτε πρέσβη που αποχωρεί από την Ελλάδα να επισκέπτεται την Προεδρία της Δημοκρατίας», τονίζουν πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ως απάντηση σε δημοσίευμα της Daily Mail.

«Η αποχώρηση πρέσβη δεν είναι αντίστοιχη της κατάθεσης διαπιστευτηρίων κατά την έλευσή του. Καποιοι πρέσβεις που αποχωρούν, αν θέλουν, ζητούν ακρόαση από την Προεδρία για να αποχαιρετήσουν τον Πρόεδρο, όπως πχ έκανε πρόσφατα ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ. Οι επισκέψεις αυτές δεν ορίζονται από πρωτόκολλο και καλύπτονται μόνο φωτογραφικά», διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές.

«Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει αποστείλει στο Προεδρικό Μέγαρο αίτημα επίσκεψης της απερχόμενης πρέσβεως. Όσα περί του αντιθέτου αναπαράγονται στον ελληνικό ή διεθνή Τύπο είναι αναληθή», καταλήγουν οι πηγές της ΠτΔ.

Το δημοσίευμα της Daily Mail

Προηγήθηκε δημοσίευμα της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δεν θα δεχθεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό κατά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι κάθε απερχόμενος πρέσβης πραγματοποιεί εθιμοτυπικές επισκέψεις στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε στην Daily Mail πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. «Ωστόσο, λόγω της αιφνίδιας απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να αποχαιρετήσει», προσθέτει.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι τόσο θρασεία, που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί ούτως ή άλλως, επιχειρώντας να εξασφαλίσει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό, παρά τη σημερινή απαξίωσή της», δήλωσε ο συνεργάτης του ΠτΔ στην Daily Mail. «Οποιοσδήποτε άλλος θα ένιωθε τεράστια αμηχανία κάνοντας κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε για την Κίμπερλι», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.