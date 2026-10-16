Ένα αυτοκίνητο που κινείται ανάποδα, εκτοξεύεται στον αέρα και επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο παρουσίασε ο Έλον Μασκ. Ωστόσο, οι ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο πρόκειται πραγματικά για ένα ιπτάμενο όχημα.

Η Tesla παρουσίασε αυτό που λέει ότι είναι ιπτάμενο αυτοκίνητο, αλλά οι ειδικοί διαφωνούν. Φαίνεται περισσότερο σαν ένα αυτοκίνητο που κάνει κάποια άλματα. Ο Έλον Μασκ παρουσίασε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ένα αυτοκίνητο της Tesla που, όπως υποστηρίζει, θα μπορεί να πετάει, μεταφέροντας στην πραγματικότητα μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Η εντυπωσιακή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, όπου ο επικεφαλής της Tesla αποκάλυψε τη νέα γενιά του Roadster, ενός διθέσιου ηλεκτρικού σπορ αυτοκινήτου με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

Το όχημα, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 96,5 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν η ταχύτητά του, αλλά η δυνατότητά του να σηκώνεται από το έδαφος και να πραγματοποιεί εναέριους ελιγμούς.

Το αυτοκίνητο που κινήθηκε ανάποδα και εκτοξεύτηκε στον αέρα

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το νέο Roadster ανέβηκε σε μια ιδιαίτερα απότομη ράμπα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το αυτοκίνητο κατάφερε να παραμείνει προσκολλημένο στην επιφάνεια ακόμη και όταν βρέθηκε εντελώς ανάποδα.

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Στη συνέχεια απογειώθηκε από τη ράμπα, πραγματοποίησε περιστροφές στον αέρα και προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας ειδικούς προωθητήρες πεπιεσμένου αέρα.

Το αυτοκίνητο δεν είχε οδηγό κατά τη διάρκεια της επίδειξης, καθώς, όπως εξήγησε ο Μασκ, η εταιρεία δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ο ίδιος παραδέχθηκε μάλιστα ότι η επιτυχία του εγχειρήματος δεν ήταν δεδομένη και ότι οι θεατές παρακολουθούσαν από ασφαλή απόσταση.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fdhwkap2DFU}

Αργότερα, το Roadster πραγματοποίησε ακόμη ένα εντυπωσιακό άλμα, περνώντας πάνω από μια σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων Tesla.

Στην ίδια παρουσίαση επιδείχθηκε και η εξαιρετικά γρήγορη επιτάχυνση του οχήματος, με τη βοήθεια προωθητήρων τοποθετημένων στο πίσω μέρος του.

Η τεχνολογία της SpaceX πίσω από το νέο Tesla

Το νέο Roadster χρησιμοποιεί δέκα ακροφύσια και δεξαμενές αέρα εξαιρετικά υψηλής πίεσης, οι οποίες επιτρέπουν στο όχημα να παράγει την απαραίτητη ώθηση τόσο για τους εναέριους ελιγμούς όσο και για την επιτάχυνσή του στο έδαφος.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία της Tesla με τη SpaceX, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από τον χώρο της αεροδιαστημικής.

Ο Μασκ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προϊόν της συνεργασίας δύο κορυφαίων εταιρειών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πυραυλικής τεχνολογίας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξήγησε ότι ήθελε να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ώστε να μην αμφισβητηθεί η αυθεντικότητα του θεάματος ή να θεωρηθεί ότι οι εικόνες δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Πότε θα κυκλοφορήσει το ιπτάμενο Tesla

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, η παραγωγή του νέου Roadster προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις, καθώς στο παρελθόν η Tesla έχει επανειλημμένα καθυστερήσει την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων που είχε παρουσιάσει.

Το Roadster είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2017, με την εταιρεία να σχεδιάζει τότε την κυκλοφορία του μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παρά τη θεαματική επίδειξη, εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα μπορούν πράγματι οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου να πετούν ή το όχημα θα περιορίζεται σε σύντομα άλματα από το έδαφος;

Οι ειδικοί αμφισβητούν ότι πρόκειται για πραγματικό ιπτάμενο αυτοκίνητο

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η επίδειξη, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ένα όχημα που πραγματοποιεί εντυπωσιακά άλματα και σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να εκτελεί κανονικές πτήσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, γνωστών ως eVTOL.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός οχήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια τόσο στους δρόμους όσο και στον αέρα εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη τεχνολογική πρόκληση.

Ο Ρότζερ Κόνερ, ειδικός στις πτήσεις κάθετης απογείωσης του Εθνικού Μουσείου Αεροπορίας και Διαστήματος Smithsonian, εξήγησε στο CNN ότι οι απαιτήσεις ενός αεροσκάφους διαφέρουν σημαντικά από εκείνες ενός αυτοκινήτου.

Τα αεροσκάφη χρειάζονται όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος, ενώ τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν προφυλακτήρες, ζώνες παραμόρφωσης και άλλα συστήματα προστασίας των επιβατών.

Έτσι, ένα όχημα που επιχειρεί να συνδυάσει και τις δύο λειτουργίες είναι πιθανό να παρουσιάζει μειονεκτήματα τόσο ως αεροσκάφος όσο και ως αυτοκίνητο, ενώ το κόστος του θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τι κάνουν οι ανταγωνιστές της Tesla

Η Tesla δεν είναι η μοναδική εταιρεία που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πραγματικό ιπτάμενο αυτοκίνητο.

Η νεοφυής επιχείρηση Alef, με έδρα την Καλιφόρνια, αναπτύσσει ένα όχημα που μπορεί να απογειώνεται χρησιμοποιώντας οκτώ έλικες, τέσσερις στο μπροστινό και τέσσερις στο πίσω μέρος του.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο όχημα έχει βάρος περίπου 115 κιλά, δηλαδή σημαντικά μικρότερο από ένα Tesla Roadster, και μπορεί να μεταφέρει μόνο έναν επιβάτη, του οποίου το βάρος πρέπει να είναι μικρότερο από εκείνο του ίδιου του οχήματος.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Alef, Τζιμ Ντουκόβνι, επισήμανε ότι η απογείωση ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι τεχνικά εφικτή.

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Όμως το δυσκολότερο στάδιο είναι η μετάβαση από την κάθετη άνοδο στην οριζόντια πτήση, καθώς απαιτείται να διατηρείται συνεχώς η άντωση και η σταθερότητα του οχήματος.

Μπορεί τελικά το Tesla Roadster να πετάξει;

Η επίδειξη της Tesla απέδειξε ότι το νέο Roadster μπορεί να πραγματοποιεί ελεγχόμενα άλματα και εναέριους ελιγμούς με τη βοήθεια ειδικών προωθητήρων.

Δεν απέδειξε, ωστόσο, ότι το όχημα μπορεί να πραγματοποιήσει παρατεταμένη πτήση ή να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό μέσο αεροπορικής μετακίνησης.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, αυτό που παρουσιάστηκε ήταν ουσιαστικά μια τεχνολογικά προηγμένη μορφή άλματος και όχι μια πλήρης πτήση.

Για την ώρα, λοιπόν, το όραμα του Έλον Μασκ για ένα αυτοκίνητο που θα κινείται στους δρόμους και θα πετά στον ουρανό παραμένει περισσότερο μια υπόσχεση για το μέλλον παρά μια τεχνολογία έτοιμη να περάσει στην καθημερινότητα.