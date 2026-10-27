Στο επίκεντρο η ενίσχυση των συνεργασιών και η διεύρυνση της παρουσίας σε Ευρώπη και Άπω Ανατολή.

Με νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές ολοκλήρωσε η Αγγελάκης την τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή της στη SIAL Paris 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte. Οι συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές επικεντρώθηκαν τόσο στη διεύρυνση επιτυχημένων υφιστάμενων συνεργασιών όσο και στη διερεύνηση νέων εμπορικών ευκαιριών σε υπάρχουσες και νέες αγορές-στόχους, με έμφαση στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή.

Οι εξαγωγές της Αγγελάκης καταγράφουν κάθε χρόνο διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, με τα προϊόντα της εταιρείας να έχουν παρουσία σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Σε αυτή την πορεία, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Μέσα από την επέκταση των παραγωγικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής, η εταιρεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον τριπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της εταιρείας στη SIAL Paris 2026 είχε το το superfood κοτόπουλο Ελαιοπουλάκι (OliVchicken), το οποίο διαφοροποιείται χάρη στην πατενταρισμένη διατροφική του σύνθεση. Η παρουσίασή του εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Αγγελάκης να αναπτύσσει προϊόντα με διακριτά χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία, ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

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Η Εμπορική Διευθύντρια της Αγγελάκης, Έλενα Καραγιάννη, δήλωσε: «Η φετινή SIAL Paris αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία να βρεθούμε ξανά με τους συνεργάτες μας, να συζητήσουμε τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και να διερευνήσουμε νέες δυνατότητες συνεργασίας. Αξίζει μάλιστα να αναφέρω ότι προχωρήσαμε σε πολύ ενδιαφέρουσες συμφωνίες για την επέκταση υφιστάμενων συνεργασιών μας. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με τους συνεργάτες μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη, αλλά και να διευρύνουμε την παρουσία μας σε αγορές με σημαντικές προοπτικές. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος, ενισχύουμε την παραγωγική μας βάση και δημιουργούμε νέες δυνατότητες για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, με σταθερό προσανατολισμό στη διεθνή ανάπτυξη».