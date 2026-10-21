Οι νέες χρεώσεις θα εφαρμοστούν στην καρδιά του χειμώνα, όταν η κατανάλωση για θέρμανση βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.

Νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου προδιαγράφει η πρόταση της Enaon EDA για αύξηση των τελών χρήσης του δικτύου διανομής από την 1η Ιανουαρίου 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η θυγατρική του ομίλου Enaon, που ανήκει στην ιταλική Italgas, εισηγείται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) μεσοσταθμική αύξηση 6,9% στα τέλη διανομής για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

Αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, οι νέες χρεώσεις θα εφαρμοστούν στην καρδιά του χειμώνα, όταν η κατανάλωση για θέρμανση βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, τα προθεσμιακά συμβόλαια στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF δείχνουν τιμές φυσικού αερίου άνω των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα έως τον Μάρτιο του 2027.

Οι επιβαρύνσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανά περιοχή. Στην Αττική, η μέση χρέωση χρήσης δικτύου προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 13 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 11,90 ευρώ στο σενάριο χωρίς τις νέες επενδύσεις, καταγράφοντας αύξηση 9,2%.

Στη Θεσσαλία, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει το 13,5%, με τη χρέωση στα 7,40 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στο 12,2%, με τιμή 10,54 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επίπτωση εμφανίζεται οριακή.

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Η πρόταση εντάσσεται στον σχεδιασμό επέκτασης του δικτύου έως το 2030, με στόχο την αύξηση της πελατειακής βάσης κατά 22,5%, από 750.854 σε 919.936 καταναλωτές.

Μηδενικά τέλη σύνδεσης και επιδότηση 1.000 ευρώ

Παράλληλα, η Enaon EDA προτείνει μηδενισμό των τελών σύνδεσης για μη βιομηχανικούς πελάτες την περίοδο 2027-2030 και επιδότηση 1.000 ευρώ για εσωτερικές εγκαταστάσεις σε περιοχές χαμηλής διείσδυσης του φυσικού αερίου.

Η εταιρεία ζητεί επίσης απόδοση κεφαλαίου 8,70%, με τα συνολικά απαιτούμενα έσοδα της τετραετίας να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Τον τελικό λόγο για τις αυξήσεις θα έχει η ΡΑΑΕΥ, η οποία καλείται να αξιολογήσει τις προτεινόμενες χρεώσεις και τις επιπτώσεις τους στους καταναλωτές.