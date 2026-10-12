Οι Βρυξέλλες επιβάλουν ποσόστωση στις εισαγωγές, η οποία θα μειώσει στο μισό το μερίδιο αγοράς των κινεζικών οχημάτων, από το 6% στο 3%.

Οι Βρυξέλλες αξιοποιούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) προκειμένου να επιβάλουν ποσοστώσεις, μειώνοντας στο μισό το μερίδιο αγοράς των κινεζικών οχημάτων, από τo 6% στο 3%.

Η ΕΕ θα περιορίσει τον αριθμό των υβριδικών αυτοκίνητων που εισάγονται από την Κίνα σε 350.000 ετησίως, όπως επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εισαγωγές από την Κίνα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρόνια. Εκτιμάται ότι φέτος θα πωληθούν συνολικά περίπου 800.000 αμιγώς ηλεκτρικά και plug in υβριδικά αυτοκίνητα.

Η ΕΕ αναμένει ότι η ποσόστωση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο, θα μειώσει στο μισό το μερίδιο της Κίνας στην αγορά. Η συμφωνία-ορόσημο, διάρκειας τεσσάρων ετών, επιτεύχθηκε στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Το ετήσιο όριο εισαγωγών υβριδικών οχημάτων θα επιβληθεί βάσει των μέτρων διασφάλισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι συγκεκριμένοι κανόνες επιτρέπουν την άμεση επιβολή της ποσόστωσης, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια των ερευνών που προβλέπονται για την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ.

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Τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται πέραν της προβλεπόμενης ποσόστωσης δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, αλλά θα παραμένουν δεσμευμένα στα τελωνεία των ευρωπαϊκών λιμανιών.

Όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι, τα κινεζικά αυτοκίνητα που συναρμολογούνται εντός της ΕΕ, όπως αυτά που κατασκευάζονται στην Ουγγαρία ή μελλοντικά στην Ισπανία, δεν θα υπόκεινται στην ποσόστωση. Αντίθετα, το μέτρο θα ισχύει για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Κίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών, οι εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα προς την ΕΕ τριπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 6,7 δισ. ευρώ (5,7 δισ. λίρες), έναντι 2,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παραχωρήσεις

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Κίνα συμφώνησε επίσης να καταργήσει ορισμένους δασμούς σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων και να μειώσει κατά το ήμισυ τους δασμούς στα ευρωπαϊκά υποδήματα, το ελαιόλαδο και τα παγωτά.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι η ποσόστωση έχει την πλήρη υποστήριξη της Κίνας, ενώ συνεχίζεται ο διάλογος για τα αυτοκίνητα και άλλες εισαγωγές, όπως τα χημικά προϊόντα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έπιπλα.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα, το οποίο πλέον ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. λίρες ημερησίως.

Με πληροφορίες από Guardian