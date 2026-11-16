Η εξαγορά της Altius αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει τον στρατηγικό συνδυασμό της εταιρείας με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ασφαλιστικού ομίλου στον οποίο η Alpha Bank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Altius Insurance Ltd ανακοίνωσε η Alpha Bank, προχωρώντας σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου. Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας για τη συνένωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Altius με εκείνες της Universal Life Insurance, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ασφαλιστικού ομίλου, ο οποίος αναμένεται να συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους της κυπριακής αγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Alpha Bank, Alpha International Holdings S.A., ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance Ltd, έπειτα από την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για την υλοποίηση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε δρομολογηθεί τους προηγούμενους μήνες και αποτελεί καθοριστικό στάδιο στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ενός νέου ασφαλιστικού σχήματος στην Κύπρο. Η οριστική συμφωνία αγοράς μετοχών είχε ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου 2026, ενώ είχε προηγηθεί, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, η ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων που αφορούσαν τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην κυπριακή αγορά.

Η εξαγορά της Altius αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει τον στρατηγικό συνδυασμό της εταιρείας με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ασφαλιστικού ομίλου στον οποίο η Alpha Bank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή που αφορά τη Universal εξελίσσεται παράλληλα, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου εταιρικού σχήματος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση του επόμενου σταδίου του στρατηγικού συνδυασμού, μέσα από τον οποίο επιδιώκεται η συγκέντρωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών κάτω από μια ενιαία εταιρική δομή, με σημαντική παρουσία τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους υπόλοιπους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί και η μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία που προβλέπεται μεταξύ της Alpha Bank και του Ομίλου Photos Photiades, ο οποίος αποτελεί τον βασικό μετοχικό όμιλο της Universal Life Insurance. Η συνεργασία των δύο πλευρών εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού συνδυασμού και αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, μέσα από μια εταιρική σχέση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η συμμετοχή του Ομίλου Photos Photiades στο νέο εγχείρημα αποτελεί βασικό μέρος της συμφωνίας, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να συνδυάσουν τις δραστηριότητές τους και να προωθήσουν τους κοινούς επιχειρηματικούς τους στόχους στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Με την ολοκλήρωση του συνολικού στρατηγικού συνδυασμού, το νέο ασφαλιστικό σχήμα αναμένεται, σύμφωνα με την Alpha Bank, να καταλάβει θέση μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων της Κύπρου, τόσο στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής όσο και στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, προβλέπεται ότι θα διαθέτει ηγετική παρουσία στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας, έναν από τους σημαντικούς τομείς ασφαλιστικής δραστηριότητας. Η προοπτική αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, καθώς η συνένωση της Altius και της Universal αναμένεται να δημιουργήσει έναν όμιλο με σημαντικό μέγεθος και ευρύ φάσμα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius συνιστά, επομένως, ένα ουσιαστικό ορόσημο για την Alpha Bank, η οποία προχωρά στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την ενίσχυση της θέσης της στον ασφαλιστικό τομέα της Κύπρου, με το επόμενο κρίσιμο στάδιο να αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Universal και τη συγκρότηση του ενιαίου ασφαλιστικού ομίλου.