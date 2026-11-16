Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Bright Group.

Στην απόκτηση του 51% της SWOT Hospitality προχωρά το Bright Group, ενισχύοντας την παρουσία του στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, με στόχο την ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων στην Ελλάδα.

Η συμφωνία προβλέπει την παραμονή των υφιστάμενων μετόχων της SWOT Hospitality, Γιώργου Κωνσταντινίδη, Στέλιου Κουτσιβίτη και Πάνου Κωνσταντινίδη, στο μετοχικό σχήμα, με τη διοίκηση της εταιρείας να παραμένει στα χέρια τους. Το οικονομικό τίμημα της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr η SWOT Hospitality αποτιμήθηκε στα 12 εκατ. ευρώ περίπου (100%) και η συναλλαγή κινήθηκε στα 6 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό εκ μέρους της Bright.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Bright Group, το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της συμβουλευτικής και της τεχνολογίας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η SWOT Hospitality διαθέτει πολυετή παρουσία στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, στην ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επενδυτές, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους.

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Από κοινού αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών στο τουριστικό project Onero στη Μήλο και δημιουργεί προϋποθέσεις για την από κοινού αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα του τουριστικού real estate.

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του Bright Group, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη SWOT Hospitality αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του Bright Group. Επενδύουμε σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρή παρουσία στην αγορά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Η εμπειρία της SWOT στον τουρισμό και το Real Estate ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδυάζει διαφορετικές δυνάμεις και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, CEO της SWOT Hospitality, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία με το Bright Group αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη SWOT Hospitality και την αναπτυξιακή μας πορεία. Έχοντας εδραιώσει την παρουσία μας στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διευρύνοντας περαιτέρω τη δραστηριότητά μας στον χώρο του Real Estate. Η σύμπραξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη νέων έργων, δημιουργώντας αξία για τους συνεργάτες μας και συμβάλλοντας στη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς».