Καθοριστική συμβολή στην υπέρβαση του 2026 έχει ο ΦΠΑ, από τον οποίο τα έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων προβλέπει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, με τις εισπράξεις από φόρους να αναμένεται να προσεγγίσουν τα 77,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 2,149 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Ειδικότερα, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 77,878 δισ. ευρώ το 2027, από 75,729 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν το 2026, καταγράφοντας αύξηση 2,8%. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην προβλεπόμενη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα άνοδος έρχεται μετά την καλύτερη του αναμενομένου πορεία των φορολογικών εισπράξεων το 2026. Για το τρέχον έτος, τα έσοδα από φόρους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 75,729 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 2,085 δισ. ευρώ ή 2,8% τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.

Καθοριστική συμβολή στην υπέρβαση του 2026 έχει ο ΦΠΑ, από τον οποίο τα έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται έκτακτη, μη επαναλαμβανόμενη είσπραξη 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, η αύξηση των αμοιβών και η υποχώρηση της ανεργίας ενισχύουν τις εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 560 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού σχεδιασμού.

Θετικά στα δημόσια έσοδα λειτουργεί και η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,4% στο επτάμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας αισθητά την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ετήσια άνοδο 6,5%, εξέλιξη που έχει θετική επίδραση στις φορολογικές εισπράξεις.

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Για το 2027, η μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται στον φόρο εισοδήματος. Οι συνολικές εισπράξεις από τη συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να αυξηθούν από 27,338 δισ. ευρώ το 2026 σε 29,376 δισ. ευρώ το 2027, δηλαδή κατά περίπου 2,04 δισ. ευρώ.

Από τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται έσοδα 16,995 δισ. ευρώ, έναντι 16,375 δισ. ευρώ το 2026, ενώ αισθητά μεγαλύτερη είναι η αύξηση που αναμένεται από τη φορολογία των επιχειρήσεων. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθουν στα 9,844 δισ. ευρώ το 2027, από 8,542 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να υποχωρήσουν οριακά στα 30,581 δισ. ευρώ το 2027, από 30,777 δισ. ευρώ το 2026. Η μεταβολή συνδέεται και με το γεγονός ότι στα έσοδα του 2026 περιλαμβάνεται η έκτακτη είσπραξη των 306 εκατ. ευρώ από την Εγνατία Οδό. Συνολικά, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται πάντως να αυξηθούν ελαφρά, στα 42,431 δισ. ευρώ από 42,252 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων τοποθετείται σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027 και αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στα 274,6 δισ. ευρώ, από 262 δισ. ευρώ το 2026.