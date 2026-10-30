Εντελώς συμπτωματικά εισήχθη εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» για καρδιακό νόσημα.

Πρώτα από όλα να ευχηθούμε περαστικά στον Γιώργο Ξυλούρη, κατά κόσμον «Φραπέ», ο οποίος μετά από αποτυχημένες προσπάθειες για αναβολή του δικαστηρίου του για την κατηγορία της απείθιας, αφού επέλεξε να μην παραστεί στην πρώτη κλήση του στην Εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ξημερώματα εντελώς συμπτωματικά εισήχθη εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» για καρδιακό νόσημα.

Κάπως έτσι, το δικαστήριο, παρά το ξέσπασμα της προέδρου για «εμπαιγμό» και «υπερασπιστικό χειρισμό», αναβλήθηκε.

Το ακόμα καλύτερο βέβαια, είναι πως η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2027. Δηλαδή όπως όλα δείχνουν, για μετά τις εκλογές. Αν μη τι άλλο βολικό. Και για τον «Φραπέ» και για το Μέγαρο Μαξίμου...

Ν.Α.