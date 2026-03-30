Στο εδώλιο του κατηγορουμένου ο αποκαλούμενος «Φραπές» για απείθεια. Η δίκη του όμως αναβλήθηκε, λόγω κωλύματος της συνηγόρου του.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων εμφανίστηκε το πρωί ο αποκαλούμενος «Φραπές» προκειμένου να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη στάση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά το πλημμέλημα της απείθειας. Ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Η δικογραφία αυτή πάντως δεν αφορά την ουσία του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά τη μη εμφάνισή του να καταθέσει στην πρώτη κλήση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε δηλ. που είχε στείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Τελικά όταν αποφάσισε να εμφανιστεί στη Βουλή, μετά τη δεύτερη κλήση του, οι απαντήσεις του ήταν επιλεκτικές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: « Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Όσον αφορά τη στάση του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής είχε πει: «Δεν είναι θέμα ασέβειας αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου».

Οι βουλευτές αποφάσισαν την άμεση παραπομπή της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

Τελικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών αφού μελέτησε τα στοιχεία της υπόθεσης άσκησε ποινική δίωξη για απείθεια σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και τον παρέπεμψε σε δίκη

Σε εξέλιξη πάντως συνεχίζει να είναι η έρευνα και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος του, σχετικά με το περιεχόμενο των ισχυρισμών που προέβαλε όταν αποφάσισε να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στις 11 Δεκεμβρίου.