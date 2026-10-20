«Εγώ δεν είμαι ούτε υπόδικος, ούτε κατάδικος, ούτε δικογραφία υπάρχει στο όνομά μου. Και έρχεται και αναφέρεται σε ‘Φραπέδες’ και ‘Χασάπηδες’», δήλωσε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Στο «στόχαστρό» του έβαλε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός στο πανελλήνιο ως «Φραπές», τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τον πρωτογενή τομέα και το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», στο πλαίσιο της κριτικής του για όσα έχουν αποκαλυφθεί γύρω από τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, φαίνεται πως ενόχλησαν ιδιαίτερα τον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με βαρείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

«Ο κ. Τσίπρας και αρχηγός της νυν ΕΛΑΣ είναι ένας ανόητος άνθρωπος. Έρχεται και λασπολογά ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι ούτε υπόδικος, ούτε κατάδικος, ούτε δικογραφία υπάρχει στο όνομά μου. Και έρχεται και αναφέρεται σε Φραπέδες και Χασάπηδες. Του δώσανε μια καραμέλα και τη γλείφει, που δυστυχώς δεν είναι καραμέλα από γλυκό. Είναι πλαστική και δεν λιώνει και τη γλείφει αυτός συνέχεια και λέει τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια έλεγε και το Σάββατο, σε ένα χωριό, Λάλα, στην Ολυμπία δίπλα. Με “Φραπέδες” και “Χασάπηδες” και λαμόγια. Έπρεπε να ντρέπεται», δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Ξυλούρης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη δικαστική του εκκρεμότητα για την υπόθεση της απείθειας, λόγω της μη εμφάνισής του στη Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σε μένα υπάρχει στις 27 του μήνα το δικαστήριο που το βγάλανε μέσα σε τρεις μήνες, την πρώτη φορά λόγω ωραρίου δεν έγινε. Η απείθεια που δεν πήγα στη Βουλή και έστειλα έγγραφο. Στις 27 θα γίνει, παραμονή της παρέλασης. Θα παρελάσουμε μαζί με το δικαστήριο».

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