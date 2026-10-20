Στις 22:00 πραγματοποιείται η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Έπειτα από δέκα διαδοχικά τζακ ποτ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ που θα αναδείξει η αποψινή (20/10) κλήρωση θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (18/10) σημειώθηκε το δέκατο σερί τζακ ποτ, αλλά τέσσερα δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα πάρει και κάθε τυχερός που θα κάνει πέντε σωστές προβλέψεις στην αποψινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: