Η Παρασκευή Τυχεροπούλου δικαιώθηκε ομόφωνα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, το οποίο ακύρωσε την πειθαρχική ποινή που της είχε επιβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πλήρους υπηρεσιακής αποκατάστασής της, μετά τις διώξεις που συνδέθηκαν με την αποκάλυψη ελεγκτικών ευρημάτων.

Την ομόφωνη αθώωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποφάσισε το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, ακυρώνοντας την πειθαρχική ποινή που της είχε επιβληθεί από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παράδοση ελεγκτικών ευρημάτων στις αρμόδιες αρχές.

Η απόφαση αποτελεί νέα δικαίωση για την υπάλληλο, η οποία είχε συμβάλει στις έρευνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υπηρεσιακής της αποκατάστασης και της επιστροφής της σε καθήκοντα ανάλογα με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της.

Με αφορμή την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Αντώνης Βαγιάνος, εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και ζητά την πλήρη αποκατάσταση της υπαλλήλου.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος, με την υπ’ αριθ. 131/08.10.2026 απόφαση, το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, υπό την προεδρία Αντεισαγγελέα Εφετών, έκανε δεκτή ομόφωνα την αίτηση αναθεώρησης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύμφωνα με τη δήλωση, το Συμβούλιο ακύρωσε την πειθαρχική απόφαση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, και την απάλλαξε από το σύνολο των παραπτωμάτων που της είχαν αποδοθεί.

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Η υπόθεση αφορούσε την πειθαρχική δίωξη που κινήθηκε σε βάρος της όταν, ως διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, παρέδωσε στον αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκθεση σχετικά με πλημμέλειες στους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη.

Για την ενέργειά της αυτή, της αποδόθηκαν οι κατηγορίες της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, ο επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας, της επέβαλε πειθαρχική ποινή.

Η προηγούμενη δικαστική δικαίωση

Ο Αντώνης Βαγιάνος χαρακτηρίζει την ομόφωνη απαλλαγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου μία ακόμη σημαντική δικαίωση, υπενθυμίζοντας ότι είχε προηγηθεί η υπ’ αριθ. 411/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει, το δικαστήριο είχε κρίνει παράνομη, καταχρηστική και εκδικητική την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, διατάσσοντας την επανατοποθέτησή της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλής, δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να ισχύουν οι συνέπειες των μέτρων που είχαν επιβληθεί σε βάρος της από τις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα για πλήρη αποκατάσταση

Στη δήλωσή του, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι οι διώξεις σε βάρος της υπαλλήλου εντάσσονταν σε μια ευρύτερη πρακτική στοχοποίησης και υπηρεσιακής απαξίωσης, επειδή άσκησε ελεγκτικό έργο και συνέδραμε τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως σημειώνει, η νέα απόφαση ενισχύει το αίτημα για πλήρη αποκατάστασή της, τονίζοντας ότι η εξάλειψη της πειθαρχικής ποινής δεν αρκεί, όσο παραμένουν οι συνέπειες της υπηρεσιακής της περιθωριοποίησης.

Ο ίδιος ζητά από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να προχωρήσει στην ουσιαστική επαναφορά της σε καθήκοντα που ανταποκρίνονται στην εμπειρία, την εξειδίκευση και την ελεγκτική της διαδρομή.

Κλείνοντας, συνδέει την υπόθεση με την ευρύτερη εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη προστασίας των υπαλλήλων που αποκαλύπτουν παρατυπίες και συνεργάζονται με τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές. Όπως υπογραμμίζει, η μεταχείριση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποτελεί πλέον κριτήριο θεσμικής αξιοπιστίας για όσους δηλώνουν ότι επιδιώκουν την εξυγίανση του Οργανισμού.

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