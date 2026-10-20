«Ο 4χρονος Μάριος – Νεκτάριος υπήρξε αληθινός μαχητής της ζωής, ένα αγγελούδι που εξέπεμπε φως» τονίζεται στο μήνυμα της διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Θρήνος σκόρπισε στη Λάρισα στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου Καζάζη, μαθητή του Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα σύμφωνα με το larissanet.gr που εξέδωσε για την πρόωρη απώλεια του 4χρονου μαθητή η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Αικατερίνη Καραγιώργου αναφέρεται ότι «Βαθύτατο πόνο και οδύνη, μας προξένησε η τραγική είδηση της τόσο πρόωρης απώλειας του αγαπημένου μας μαθητή, Καζάζη Μάριου-Νεκτάριου, σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

Ο Μάριος – Νεκτάριος, μαθητής του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λάρισας, υπήρξε αληθινός μαχητής της ζωής, ένα αγγελούδι που εξέπεμπε φως. Η απώλειά του βύθισε σε πένθος τη σχολική του μονάδα, τον Προϊστάμενο, το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, αλλά και συνολικά τη σχολική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στους γονείς του και στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, Μάριε – Νεκτάριε, στην αγκαλιά των Αγγέλων…».