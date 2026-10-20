Ο νεαρός αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό, ζητώντας να αντικατασταθεί καθώς δεν ένιωθε καλά.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 17χρονου Γιώργου Λυμπέρη, ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γαλάτσι, ο οποίος έδωσε επί 16 ημέρες μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει και το soccerlive, ο νεαρός αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό, ζητώντας να αντικατασταθεί καθώς δεν ένιωθε καλά.

Λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Η κατάστασή του ήταν εξαρχής εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ τις επόμενες ημέρες χαρακτηρίστηκε μη αναστρέψιμη.

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Η ανακοινώσεις των ομάδων:

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ΠΑΣ Γαλάτσι

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μας.

Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, που από το περασμένο καλοκαίρι έγινε μέλος της οικογένειας μας.

Μέσα σε λίγους μήνες ο Γιώργος έγινε ένας από εμάς. Όπως κέρδισε την θέση του στην 11αδα μας κέρδισε και μία μοναδική θέση στην καρδιά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ.

Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια τα λόγια είναι φτωχά.

Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια.

Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Θα είσαι πάντα ένας από εμάς.

Καλό ταξίδι.

Οι συμπαίκτες σου, οι προπονητές σου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Γαλάτσι»

Ηλυσιακός

«Καλό ταξίδι, Γιώργο...

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια»

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

«Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια»

Νεοπεντελικός

«Το σωματείο του Νεοπεντελικού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 17 ετών, από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, δίνοντας μια πολύ δυνατή μάχη για 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έμελλε ο αγώνας εναντίον της ομάδας μας να είναι ο τελευταίος του Γιώργου. Καλό παράδεισο Γιώργο, ελπίζουμε τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο στον ουρανό μαζί με τα άλλα παιδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που τόσο άδικα έχουν φύγει και μακάρι να είσαι ο τελευταίος»