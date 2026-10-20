Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Κλειστοί θα παραμείνουν πέντε σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 21/10 λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων μαθητών και φοιτητών στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συγκεκριμένα, θα κλείσουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

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Πηγή: parallaximag.gr