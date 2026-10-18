Δείτε τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ μοίρασε το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία για την κλήρωση της 18ης Οκτωβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 13, 19, 27, 35 και Τζόκερ το 9.

Για δέκατη διαδοχική κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 24 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=Pu3ZXc9I1Is}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)