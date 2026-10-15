Τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή (18/10).

Έπειτα από οχτώ τζακ ποτ, το Τζόκερ κλήρωσε σήμερα (15/10) για περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 10, 19, 22, 33, 44 και Τζόκερ το 13.

Νέο τζακ ποτ, το ένατο σερί, σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ της 15ης Οκτωβρίου. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, αλλά 25 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ με 4+1 σωστές προβλέψεις. Έτσι, στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=1H24bX2a2oo}

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