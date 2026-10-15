Η επιχείρηση για την ολοκληρωτική απομάκρυνση του βράχου θα συνεχιστεί την Παρασκευή (16/10).

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης (15/10) η αρχική φάση των εργασιών διάνοιξης του δρόμου από το Λαδικό προς την παραλία Άντονι Κουίν στη Ρόδο, ο οποίος παρέμενε κλειστός εξαιτίας της αποκόλλησης ενός τεράστιου βράχου από την πλαγιά.

Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρόδου, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων, κατάφεραν να διανοίξουν προσωρινά τμήμα του δρόμου, δίνοντας τη δυνατότητα στα περίπου 100 οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή της παραλίας να αποχωρήσουν με ασφάλεια, μαζί με τους επισκέπτες και τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από νωρίς το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η τελική διαδικασία απομάκρυνσης του βράχου που αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα. Λόγω του μεγάλου όγκου του, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεμαχιστεί επιτόπου, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά του.

Μετά την απομάκρυνση του βράχου, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από μηχανικούς και στελέχη των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές στο οδόστρωμα ή σε άλλα σημεία του δρόμου και να αξιολογηθεί η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων.

Η πρώτη φάση της επιχείρησης ολοκληρώθηκε με την ασφαλή αποχώρηση των εγκλωβισμένων οχημάτων, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών και τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων.