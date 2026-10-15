Η αποκόλληση σημειώθηκε στο Λαδικό, εν μέσω της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη Ρόδο.

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντονι Κουίν, ώρες μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί.

Το ευτύχημα είναι πως από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν κινούνταν στο σημείο ούτε οχήματα ούτε πεζοί.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Παράλληλα, έχουν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βασικός στόχος των συνεργείων είναι να απομακρυνθεί ο ογκώδης βράχος από τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Αυτό που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές είναι η στατικότητα του εδάφους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων αποκολλήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις συνέπειες της κακοκαιρίας που έπληξε τη Ρόδο, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.