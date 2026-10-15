Στόχος είναι η πρώτη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών που άφησε η κακοκαιρία στις επιχειρήσεις της Ρόδου.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, για να δηλώσουν τις ζημιές που υπέστησαν από την κακοκαρία έλαβαν οι επειχειρήσεις στη Ρόδο, σύμφωνα με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η καταγραφή αφορά ζημιές σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, εξαιρούνται οι ζημιές σε κτίρια, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι η πρώτη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών, ώστε να συσταθεί η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης, να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης. Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η δήλωση αποτελεί το αρχικό στάδιο καταγραφής και δεν συνιστά έγκριση αποζημίωσης, η οποία εξετάζεται βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και διαδικασιών.