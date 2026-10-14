Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια και τη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Nεκρός 62χρονος ξενοδοχουπάλληλος.

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με την Εύβοια και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων. Από νωρίς το πρωί και καθόλη τη διάρκεια της μέρας οι δύο αυτές περιοχές έχουν δοκιμαστεί από την μανία της φύσης με τεράστιους όγκους νερού να προκαλούν ζημιές σε υποδομές, διακοπές στην κυκλοφορία ενώ οι προειδοποιήσεις μέσω του 112 διαδέχονται η μία την άλλη για την ασφάλεια των πολιτών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έρχονται αντιμέτωποι με ορμητικά νερά, τα οποία σε αρκετά σημεία μετατράπηκαν σε χειμάρρους. H κακοκαιρία σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα συνεχιστεί ως το βράδυ της Τετάρτης με την Εύβοια και την Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Ρόδος: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία – 250 τόνοι νερού έπεσαν στο νησί

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας οδήγησε στον θάνατο έναν 62χρονο στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άτυχος 62χρονος ξενοδοχουπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του που παρασύρθηκε από τα νερά ορμητικού χειμάρρου. Τα νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του, δεν μπόρεσε να βγει και δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο. Εκτός από το αμάξι του 62χρονου παρασύρθηκαν στη θάλασσα άλλα τρία οχήματα. Ο εντοπισμός του 62χρονου έγινε από το Λιμενικό όπου εντόπισε σορό καλυμμένη με καλαμιές και άλλα φερτά υλικά. Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλλου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό ο 62χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των 4 οχημάτων που παρασύρθηκαν εντός θαλάσσης από κλιμάκιο στελεχών Π.Υ., χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, μετά την παράσυρση των οχημάτων από τα ορμητικά νερά, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα. Στην επιχείρηση ελέγχου της ακτογραμμής κινητοποιήθηκαν ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Ρόδο έχουν δεχτεί 113 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ειδικά στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου λόγω των καιρικών φαινομένων, παρασύρθηκαν οχήματα στη θάλασσα και εντοπίστηκε μια σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιχειρούν πλησίον της ακτογραμμής ως συνδρομή στις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Επίσης στο σημείο βρίσκεται ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος για την συνδρομή στο έργο της έρευνας από θαλάσσης.

«Δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο» – Τα λόγια της αδελφής του 62χρονου

Η μαρτυρία της αδελφής του 62χρονου συγκλονίζει, καθώς περιγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειές της να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά και τα τραγικά νέα που έμαθε λίγη ώρα αργότερα. «Πήρα τη νοικοκυρά του, γιατί ο ίδιος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Από το πρωί ήθελα να μάθω τι κάνει, επειδή βρέχει πάρα πολύ εδώ. Όταν μίλησα μαζί της, μου είπε: “Δεν το πιστεύω μας τον έβγαλαν με μια κουβέρτα από το αυτοκίνητο. Έβγαλαν το αυτοκίνητο με γερανό από τη θάλασσα. Δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε. Έπεσε σε κλαδιά”», ανέφερε η αδελφή του. Ο 62χρονος ζούσε και εργαζόταν στη Ρόδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ήταν πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 18 και 20 ετών. «Είχε πάρει σύνταξη από τον Ιούλιο, αλλά συνέχιζε να δουλεύει για να μην αφήσει το ξενοδοχείο χωρίς να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ήθελε να τελειώσει η σεζόν και μετά να πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε από εκεί, από τη Μακεδονία», ανέφερε η αδελφή του.

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Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Κλειστός παραμένει ο δρόμος Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας». Εκεί έπεσε μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου Κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης στην εθνική οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο, στον δρόμο από την Αρχίπολη προς τα Κολύμπια, στον Αρχάγγελο, στην περιοχή της Παναγιάς Τσαμπίκας.

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Η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, με πλημμυρισμένους δρόμους, προβλήματα στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

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Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ανακοίνωσε ότι το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο.

Στόχος είναι να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και σε γειτονικές περιοχές, όπου τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά και προκάλεσαν ζημιές.

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Εύβοια: Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας – Κόπηκε στα δύο ο δρόμος στο Μαντούδι

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα. Τα νερά κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ σε αρκετά σημεία παρασύρθηκαν κορμοί δέντρων και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι, όπου καταγράφηκαν διακοπές της κυκλοφορίας σε περισσότερα από ένα σημεία λόγω της υπερχείλισης και της συσσώρευσης φερτών υλικών.

Μέσω του 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα σε κατοίκους περιοχών της Εύβοιας, με σύσταση να κινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις είχαν προηγηθεί και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων τα Πολιτικά, καθώς οι βροχοπτώσεις αύξησαν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Ο δρόμος προς το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον Αλεξίου, κόπηκε στα δύο.

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα η απόφαση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Διρφύων, με εξαίρεση τις Δημοτικές Κοινότητες Καμπιών και Μίστρου καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων, με εξαίρεση τις Δημοτικές Κοινότητες Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Πολιτικών, Τριάδος και Ψαχνών. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει αναδρομικά από τις 14 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 28 Δεκεμβρίου 2026, οπότε και θα αρθεί αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4l7mddm7i9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Kλειστά σχολεία και την Πέμπτη 15/10 σε Ρόδο και Εύβοια

Κλειστά σχολεία θα έχουμε και αύριο σε Εύβοια και Ρόδο λόγω λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει τις περιοχές. Όπως τονίζουν οι οικείες δημοτικές Αρχές η παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων πάρθηκε δεδομένου ότι οι συνέπειες της κακοκαιρίας εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4l397grgip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Εύβοια

Με απόφαση του δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σύμφωνα με την ενημέρωση « Η αναστολή κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς κατάρρευση τμήματος της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Ιστιαίας (στο οδικό τμήμα μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου) - συνεπεία των εξελισσόμενων επικίνδυνων καιρικών

φαινομένων (ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων και θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων) - καθιστά αντικειμενικά αδύνατη και άκρως επικίνδυνη την οδική πρόσβαση και μετακίνηση προς τις σχολικές μονάδες.»

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο και στο δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με απόφαση του δημάρχου Αντώνη Σπυρόπουλου. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση «Τη διακοπή μαθημάτων, για την Πέμπτη 15/10/2026 σε όλες τις Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς και στον Παιδικό, Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθηκών.»

Κλειστά και στη Ρόδο τα σχολεία

Κλειστά και αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για την καταγραφή ζημιών. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η απόφαση περιλαμβάνει:

▪️ Τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία.

▪️ Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

▪️ Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

▪️ Το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου «Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων και της καταγραφής των ζημιών σε κτήρια, αύλειους χώρους και εγκαταστάσεις, πριν από την επιστροφή των παιδιών και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.»

{https://www.facebook.com/dimosrodou1/posts/pfbid0KiJv9pbHapRyyCFAwsgqWVgrmuB4DReyqHQWy3BbcX7xuvHj9m7j939DD3ZW3498l}