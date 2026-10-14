Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής στην παραλία Στεγνά στη Ρόδο. Πλημμύρες και καταστροφές σε Εύβοια και Σκιάθο.

Δραματική τροπή παίρνει η εξέλιξη της κακοκαιρίας στη Ρόδο καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας στην παραλία καθώς ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε κάτω από καλαμιές και φερτά υλικά.

Ο 25χρονος άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Ο ίδιος εντοπίστηκε κάτω από καλαμιές και φερτά υλικά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από τη δύναμη των νερών. Από χθες τη νύχτα τον νησί της Ρόδου βρίσκεται στο «μάτι» έντονων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά προβλήματα και δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία, ο μεγάλος όγκος νερού δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, με τις αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στη θάλασσα

Σύμφωνα με την rodiaki.gr ο 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη του Λιμενικού Σώματος από όχημα στο οποίο επέβαινε και παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά τρία οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο άτυχος νέος, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Έκκληση στους πολίτες για την κακοκαιρία στη Ρόδο: «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις – Μην περνάτε από δρόμους με νερά»

Έκκληση προς τους πολίτες της Ρόδου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα απευθύνει ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ο δήμαρχος προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα είναι έντονα και ζητά από όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Κολιάδης επισημαίνει ότι, παρά τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί, καταγράφονται περιπτώσεις οχημάτων που κινούνται σε δρόμους οι οποίοι έχουν κλείσει, αλλά και προσπάθειες διέλευσης από ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού. «Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό», τονίζει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους συμπολίτες του να επιδείξουν υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή.

Ο δήμαρχος ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρούν να περάσουν με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από σημεία όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται», σημειώνει, καλώντας τους πολίτες να επικοινωνούν με τον αριθμό 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κολυδάς: Γιατί η κακοκαιρία έπληξε τόσο σφοδρά τη Ρόδο – Η σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024

Στην επιμονή των καταιγίδων πάνω από τη Ρόδο και στην επαναλαμβανόμενη τροφοδότηση της περιοχής με ισχυρές βροχοπτώσεις εστιάζει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, σχολιάζοντας την κακοκαιρία που έπληξε το νησί και αφήνει πίσω της έναν νεκρό οδηγό. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η διάρκεια των φαινομένων. Ένας οργανωμένος πυρήνας καταιγίδων παρέμεινε πάνω ή πολύ κοντά στη Ρόδο, με αποτέλεσμα ισχυρές αναπτύξεις να ανανεώνονται διαδοχικά και να περνούν επανειλημμένα από την ίδια περιοχή. Μάλιστα ο κ. Κολυδάς παραλληλίζει την σημερινή κατάσταση με εκείνη που είχε σημειωθεί στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο του 2024, επισημαίνοντας ότι η τωρινή εξέλιξη ήταν ακόμη δυσκολότερη.

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Πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο - Ενεργοποιήθηκε το 112

Η κακοκαιρία χτυπάει από χθες την Εύβοια, όπου υπερχείλισαν ποτάμια και κατέρρευσε γέφυρα, ενώ στη Σκιάθο, τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και επιχειρήσεις, παρασύροντας αυτοκίνητα.

Εύβοια: Υπερχείλισαν ποτάμια, κατέρρευσε γέφυρα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Εύβοια, όπου οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στην περιοχή του Μαντουδίου, ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού και κορμούς δέντρων να παρασύρονται από τα ορμητικά ρεύματα. Τα νερά έφτασαν σε σημεία του οδοστρώματος, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις ζημιές που καταγράφηκαν σε υποδομές.

Παράλληλα, κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

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Η επικινδυνότητα των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112. Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με σύσταση να απομακρυνθούν προληπτικά προς τα Ψαχνά Ευβοίας, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Νωρίτερα, αντίστοιχη προειδοποίηση είχε σταλεί και στους κατοίκους των Πολιτικών Ευβοίας, με τις Αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

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Σκιάθος: Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Σκιάθο, όπου η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους και προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από το νησί, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις.

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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ των οποίων η οδός Παπαδιαμάντη, όπου τμήμα της πλακόστρωσης ξηλώθηκε από τη δύναμη του νερού.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τη διάσωση οδηγού, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε ξενοδοχείο και σκάφος.

Μέσω του 112, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού ενημερώθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η δημοτική Αρχή εξετάζει, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, την υποβολή αιτήματος για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η κακοκαιρία συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας, με κλήσεις στην Πυροσβεστική, πτώσεις δέντρων, πλημμυρισμένους δρόμους και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους, να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.