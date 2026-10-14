Μέχρι και τις απογευματινές ώρες σήμερα θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.