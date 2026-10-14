Στο έλεος της κακοκαιρίας, Εύβοια, Σκιάθος. Ήχησε 112, σε Ρόδο και Εύβοια. Κατέρρευσε γέφυρα στην Εύβοια. Δύσκολες οι επόμενες ώρες, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν το απόγευμα.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τη Σκιάθο και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Παράλληλα το 112 ενεργοποιήθηκε και στη Ρόδο, ενώ η Πολιτική Προστασία και η ΕΜΥ έχουν εκδώσει έκτακτα δελτία και συστάσεις για τις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ πριν από λίγα λεπτά εστάλη νέο μήνυμα στην Εύβοια.

{https://x.com/112Greece/status/2110278185225183631}

{https://x.com/112Greece/status/2110301409296154682?s=20}

Από την Τρίτη ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας

Ήδη από την Τρίτη δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης - ενδεικτικά στο Πέραμα, την Εύβοια και τη Ρόδο - ενώ νωρίτερα ήχησε και το «112», καλώντας τους κατοίκους της Σκιάθου και των Πολιτικών Ευβοίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/112Greece/status/2110222068138865040}

{https://x.com/112Greece/status/2110128991533408419}

«112» στην Σκιάθο

Η κατάσταση στη Σκιάθο είναι αρκετά δύσκολη, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και καταστήματα. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Τζούμα, η δημοτική αρχή πρόκειται να κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

{https://www.facebook.com/reel/1100965499333789}

{https://www.instagram.com/p/DedDvg2oQUj/}

Κατέρρευσε γέφυρα στην Εύβοια

Δραματική είναι όμως η κατάσταση και στην Εύβοια: Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι των Πολιτικών στη θέση «Πεθαμένος», ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Αλμυροποτάμου είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθεί ένα τεράστιο δέντρο, το οποίο κατέρρευσε και έπεσε μέσα σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

{https://www.facebook.com/reel/1814662299960163}

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των Ψαχνών καλώντας τους να απομακρυνθούν λόγω υπερχείλισης ποταμού.

{https://x.com/112Greece/status/2110301409296154682?s=20}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4g9yifjnn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια και νερά να έχουν εισβάλει σε αυλές σπιτιών και υπόγεια, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

{https://www.facebook.com/reel/1576770440342117}

Η κατάσταση στα Πολιτικά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού που έχει συσσωρευτεί δυσχεραίνει την κυκλοφορία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε κατοικίες και δρόμους του χωριού.

Επί ποδός βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, οι εθελοντικές ομάδες ΣΕΑΚ και ΣΕΔΔΔ, καθώς και ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία.

{https://www.facebook.com/reel/1131651772774439}

Η προσοχή στρέφεται στην προστασία των κατοίκων και στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, καθώς η περιοχή δοκιμάζεται από την ένταση της βροχόπτωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZN25X1Rw4&t=1s}

Κλειστά τα σχολεία στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στη Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις από την 1 τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο μέχρι τις 7:10 το πρωί να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο - Απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας - Καματερό Πειραιά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου - Καβάλας, Αγίας Μαρίνας - Νέων Στύρων και Αρκίτσας - Αιδηψού.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Η εικόνα της κακοκαιρίας στις 10 το πρωί της Τετάρτης

Υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Live η πορεία της κακοκαιρίας