Έντονα φαινόμενα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές σήμερα κατά τις πρωινές ώρες. Βελτίωση στην Αττική από το απόγευμα.

Με βροχές θα συνεχιστεί το σκηνικό του καιρού στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, από το μεσημέρι θα υπάρξει βελτίωση του καιρού.

Χωρίς αξιόγησες εντάσεις

Με βροχοπτώσεις ξεκίνησε η ημέρα στην Αττική, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένονται αξιόλογες εντάσεις στα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, η επικράτηση των βοριάδων καθιστά την ατμόσφαιρα πιο ευσταθή, εμποδίζοντας την εκδήλωση εκτεταμένων βροχοπτώσεων.

Πού θα σημειωθούν πιο έντονες βροχές

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Κιθαιρώνα.

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Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση που θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

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Τέλος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24 Τάσο Αρνιακό, στην Αττική περιμένουμε κάποιες βροχές, κατά διαστήματα αρκετές μέχρι το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα φύγει η κακοκαιρία. Περισσότερες θα είναι στα βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο Windy, ο καιρός θα παραμείνει μουντός και βροχές στην Αττική μέχρι το μεσημέρι, χωρίς ωστόσο να εκλείψουν τελείως κάποια ασθενή φαινόμενα. Ωστόσο,α πό το απόγευμα αυτά θα περιοριστούν και οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν.