Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στο Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού.

Στα λευκά ντύθηκε ο Παρνασσός, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το weather news greece.

Το τοπίο θυμίζει κάτι από Χριστούγεννα, καθώς πυκνό χιόνι έχει καλύψει, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο είναι ανοιχτό για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν κάποιο σπόρ.

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Βίντεο από το πρώτο χιόνι στο Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

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