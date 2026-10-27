Έως και 100 χιλιοστά βροχής σε Θεσσαλία, Μαγνησία και Εύβοια ανήμερα την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία της κακοκαιρίας.

Σε συνθήκες κακοκαιρίας θα γιορτάσουμε την εθνική επέτειο για την 28η Οκτωβρίου καθώς βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιονοπτώσεις θα συνθέσουν το σκηνικό της μέρας που παραδοσιακά είναι αφιερωμένη στις μαθητικές παρελάσεις.

Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος τονίζει ότι «Με σημαντικά εμπόδια ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου! Η κακοκαιρία που ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα επικρατήσει σε αρκετές περιοχές της χώρας θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις και γενικότερα στις μετακινήσεις».

Όπως σημειώνει «ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: (α) στη Μαγνησία - Β. Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση) και (β) στη περιοχή της Λάρισας, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες, τη Σκύρο και το Α. Αιγαίο (πορτοκαλί προειδοποίηση)». Η θερμοκρασία αναμένεται να κάνει «βουτιά» καθώς σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στις περιοχές των βροχών.

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Παράλληλα αναμένονται και χιόνια. «Οι χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν δεν θα περιοριστούν στις κορυφές των βουνών, αλλά θα κατεβούν και χαμηλότερα (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000 με 1200 μέτρα). Οι πιο αξιόλογες από πλευράς έντασης και διάρκειας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην κεντρική Ελλάδα.» Ενώ αυξημένοι θα είναι θα και οι ανεμολογικοί δείκτες αφού οι άνεμοι στα πελάγη θα έχουν ένταση 6 με 7 και κατά τόπους στο Β. Αιγαίο 8 μποφόρ.

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Οι περιοχές που θα «πέσει» πολύ νερό ανήμερα 28ης Οκτωβρίου

Στο γράφημα που παραθέτει για τα ύψη βροχής αποτυπώνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που κατά τόπους θα είναι ιδιαιτέρως δυνατή γεγονός που έχει οδηγήσει στην έκδοση κόκκινης προειδοποίησης για τα επικείμενα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αναλυτική εικόνα των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, σε ορισμένες περιοχές τα ποσά του υετού ενδέχεται να φτάσουν τα 50 έως και τα 100 χιλιοστά ή και περισσότερο.

Στις περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής περιλαμβάνονται, εκτός από τη Θεσσαλία και τη Μαγνησία, οι Σποράδες, η βόρεια Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα μικρασιατικά παράλια. Σημαντικά, αλλά χαμηλότερα ύψη βροχής, της τάξης των 15 έως 40 χιλιοστών, αναμένονται στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Βροχοπτώσεις προβλέπονται ακόμη στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, με τη Χαλκιδική και τη Θάσο να περιλαμβάνονται στις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αντίθετα, ασθενέστερα αναμένονται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, όπου τα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 10 χιλιοστά.