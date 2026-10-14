Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας - Ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Σε κλοιό επικίνδυνων καιρικών φαινομένων βρίσκεται από τα ξημερώματα η χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «κόκκινο συναγερμό» σε Αττική και ακόμη επτά περιοχές.

Ήδη από την Τρίτη δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης - ενδεικτικά στο Πέραμα, την Εύβοια και τη Ρόδο - ενώ νωρίτερα ήχησε και το «112», καλώντας τους κατοίκους της Σκιάθου και των Πολιτικών Ευβοίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

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«112» στην Σκιάθο

Πιο αναλυτικά, η κατάσταση στη Σκιάθο είναι αρκετά δύσκολη, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και καταστήματα. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Τζούμα, η δημοτική αρχή πρόκειται να κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Κατέρρευσε γέφυρα στην Εύβοια

Δραματική είναι όμως η κατάσταση και στην Εύβοια: Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι των Πολιτικών στη θέση «Πεθαμένος», ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Αλμυροποτάμου είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθεί ένα τεράστιο δέντρο, το οποίο κατέρρευσε και έπεσε μέσα σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, τα νερά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι πλέον ορατός.

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Κλειστά τα σχολεία στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στη Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις από την 1 τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο μέχρι τις 7:10 το πρωί να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο - Απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο

Υπενθυμίζεται πως σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Delos» αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ίο.

Για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Η εικόνα της κακοκαιρίας στις 10 το πρωί της Τετάρτης

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο καιρού

Νωρίτερα την Τρίτη, η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την υπηρεσία την Δευτέρα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Ειδικότερα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Live η πορεία της κακοκαιρίας