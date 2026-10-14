Η ανησυχία εντείνεται για τις επόμενες ώρες, καθώς η Αττική και ακόμη επτά περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές ενώ οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας έφερε η κακοκαιρία.

Η ανησυχία εντείνεται για τις επόμενες ώρες, καθώς η Αττική και ακόμη επτά περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ήδη από την Τρίτη δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα στους κατοίκους της Σκιάθου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με το meteo, την Τετάρτη θα επικρατήσει κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Αττική. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο.

Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Τοπικά θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντονότερα και μεγαλύτερη διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινότερα τμήμα της Στερεάς, της Θεσσαλία και της βόρειας χώρας.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, ωστόσο επισημαίνεται ότι αναμένονται ριπές ανέμου στα 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο καιρού

Νωρίτερα την Τρίτη, η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την υπηρεσία την Δευτέρα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Ειδικότερα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη (15/10)

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες.

Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και από τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 και πρόσκαιρα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.