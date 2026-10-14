Ποια σχολεία θα είναι κλειστά σήμερα λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα 14/10 σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται να εξετάζουν την ιστοσελίδα του Δήμου που βρίσκεται το σχολείο του παιδιού τους για να διαπιστώσουν αν είναι κλειστό. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα 14/10

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, με αποφάσεις των δημάρχων Αλέξανδρου Κολιάδη και Ελευθέριου Παπακαλοδούκα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, το Νότιο Αιγαίο τίθεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης «red code», με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Στη Σύμη, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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Κλειστά θα παραμείνουν επίσης, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κω, με απόφαση του δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση αφορά τις εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής σε ολόκληρο το νησί. Όπως αναφέρει ο δήμος, ελήφθη για την προστασία των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων.

Κλειστά σχολεία και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.

Κλειστά σχολεία και στην Εύβοια

Παράλληλα κλειστά θα μείνουν τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης-Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτης. Για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για διά ζώσης διδασκαλία την Τετάρτη, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Και ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των Βαθμίδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, όπως και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμο Σκιάθου, λόγω της επικείμενης σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

Κλειστά τα σχολεία στην Σκόπελο

Κλειστά θα παραμείνουν και στη Σκόπελο, με απόφαση του Δημάρχου Σκοπέλου, όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας και τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας

Όπως έχει διευκρινίσει και σε παρόμοιες περιπτώσεις παλαιότερα το υπουργείου Παιδείας, στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα μαθήματα να διεξάγονται ψηφιακά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πώς θα «κινηθεί» η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίου καιρού της ΕΜΥ η κακοκαιρία σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 θα επηρεάσει αρκετές περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα θα συνοδεύεται από θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ, οι οποίοι θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Πιο αναλυτικά, στο «επίκεντρο» της καταιγίδας θα βρεθούν σήμερα Τετάρτη: