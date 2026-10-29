«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, «ιδιοφυΐα», αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε «στενή επαφή» για την ανάπτυξη του ρωσικού Starlink.

«Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοφυΐα, πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Πούτιν χθες Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Ρωσίας - Αφρικής στη Μόσχα. «Έχει ήδη περισσότερους από 5.000 τέτοιους δορυφόρους σε τροχιά, ενώ εμείς κάνουμε μόλις τα πρώτα μας βήματα», ανέφερε σε εκδήλωση κατά την οποία παρουσίασε το εγχώριο ρωσικό πρόγραμμα δορυφορικού διαδικτύου, Rassvet.

«Είμαστε υπερήφανοι που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα και που το υλοποιούμε ανεξάρτητα», δήλωσε ο Πούτιν. «Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ».

«Στο διάστημα, είναι πολύ σημαντικό να μην παρεμβαίνουμε ο ένας στις δραστηριότητες του άλλου και να τηρούμε ορισμένους κανόνες, πειθαρχία και τάξη. Τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί εταίροι μας εκτιμούμε αυτή την αμοιβαία κατανόηση. Μαζί με τον κ. Μασκ, παρά τα όποια πολιτικά ζητήματα, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά».

Η SpaceX, ιδιοκτήτρια του Starlink, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, το Starlink έχει θέσει σε τροχιά περισσότερους από 11.000 δορυφόρους, παρέχοντας πρόσβαση σε internet υψηλής ταχύτητας σε 174 χώρες.

Με πληροφορίες από CNBC