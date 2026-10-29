Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Bentley συνδυάζει τη δεξιοτεχνία του Crewe με επιδόσεις έως 888 PS, προηγμένη τεχνολογία πλαισίου και αυτονομία έως 600 km.

Η Bentley ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με την Torcal, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της. Το νέο SUV, που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Λονδίνο στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, συνδυάζει επιβλητική σχεδίαση και αβίαστες επιδόσεις με τη βρετανική δεξιοτεχνία και την εκλέπτυνση που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Ως η τέταρτη σειρά μοντέλων της Bentley, η Torcal διευρύνει τις επιλογές των πελατών της, προσθέτοντας την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην υπάρχουσα γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα. Σχεδιασμένη, εξελιγμένη και κατασκευασμένη στο Crewe, με την υποστήριξη ενός δικτύου προμηθευτών από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί παράλληλα σημαντική επένδυση στη βρετανική παραγωγή.

Ο Dr. Frank-Steffen Walliser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley, δήλωσε:

«Η Torcal είναι πάνω απ’ όλα μια Bentley, δημιουργημένη στο χέρι από ανθρώπους με αφοσίωση, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά και τεχνολογίες για να συνδυάσει την κληρονομιά με την αιχμή της καινοτομίας. Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες Bentley που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.»

Επιβλητική σχεδίαση με την υπογραφή της Bentley

Υπό την καθοδήγηση του Design Director Robin Page, η ομάδα σχεδιασμού στο Crewe δημιούργησε ένα χαμηλό, κομψό SUV με δυναμικές αναλογίες. Το μακρύ μεταξόνιο, οι κοντοί πρόβολοι και το επιβλητικό εμπρός μέρος εκφράζουν μια νέα σχεδιαστική κατεύθυνση, με σαφείς αναφορές στην ταυτότητα της Bentley.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φωτιζόμενη μάσκα με μοτίβο διαμαντιού και οι προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού επανερμηνεύουν χαρακτηριστικά εμβληματικών μοντέλων, όπως η Continental T. Στο πίσω μέρος, οι καθαρές γραμμές υιοθετούν τη σχεδιαστική αρχή «prestigious shield», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο EXP 15 Concept Car.

Οι γλυπτικές επιφάνειες αναδεικνύουν τους όγκους του αμαξώματος. Η καμπίνα στενεύει προς τα πίσω, τονίζοντας τους έντονους πίσω ώμους και την αίσθηση δύναμης πάνω από τους τροχούς. Η Torcal είναι επίσης η πρώτη Bentley που φέρει το ανασχεδιασμένο έμβλημα της μάρκας.

Στο εσωτερικό, η αρχιτεκτονική του ταμπλό αντλεί έμπνευση από τα φτερά της Bentley. Δέρμα, μαλλί, ξύλο και αλουμίνιο συνδυάζονται με κυρτές οθόνες OLED, ενώ τα μεταλλικά χειριστήρια με ανάγλυφη υφή και οι επανασχεδιασμένοι κυκλικοί αεραγωγοί αναδεικνύουν την ακρίβεια της κατασκευής. Φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα και στο τιμόνι προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Αβίαστες επιδόσεις έως 888 PS

Η νέα Torcal προσφέρεται από το λανσάρισμα σε δύο εκδόσεις. Η Torcal αποδίδει 821 PS και 1.194 Nm, επιταχύνει από 0–100 km/h σε 3,4 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 250 km/h.

Η Torcal S αποδίδει 888 PS και 1.350 Nm με ενεργοποιημένο το Launch Control. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 260 km/h. Η απόδοση της ισχύος έχει εξελιχθεί ώστε η έντονη επιτάχυνση να συνοδεύεται από προοδευτική απόκριση και έναν ελεγχόμενο, εκλεπτυσμένο οδηγικό χαρακτήρα.

Το σύστημα κίνησης περιλαμβάνει δύο σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Ο εμπρός διαθέτει ανοικτό διαφορικό, ενώ ο πίσω διαθέτει διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος μέσω πολύδισκου συμπλέκτη σε κάθε ημιαξόνιο. Η μπαταρία, με καθαρή χωρητικότητα 113 kWh, αποτελείται από 192 κυψέλες ιόντων λιθίου τύπου pouch και λειτουργεί σε ονομαστική τάση 800 V.

Προηγμένο πλαίσιο για άνεση και δυναμική οδήγηση

Η Torcal εισάγει για πρώτη φορά σε Bentley την πλήρως ενεργή ανάρτηση. Σε συνδυασμό με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ δύο βαλβίδων, προσφέρει τη χαρακτηριστική αίσθηση κύλισης «magic carpet», προσαρμόζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά του πλαισίου στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Κάθε αμορτισέρ ελέγχεται ενεργά και ανεξάρτητα, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες του δρόμου και στις εντολές του οδηγού. Το σύστημα ελέγχει διαρκώς τις κλίσεις του αμαξώματος, καταργώντας την ανάγκη για συμβατικές αντιστρεπτικές δοκούς.

Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετραδιεύθυνση περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Με γωνία διεύθυνσης των πίσω τροχών έως πέντε μοίρες και κύκλο στροφής 11,1 μέτρων, ενισχύει την ευελιξία στην πόλη και στους ελιγμούς στάθμευσης.

Το σύστημα πέδησης διαθέτει δίσκους 420 mm εμπρός και 370 mm πίσω. Προαιρετικά προσφέρεται κεραμικό σύστημα Carbon Silicon Carbide (CSiC), με δίσκους 440 mm εμπρός και 410 mm πίσω.

Αυτονομία και πρακτικότητα για την καθημερινότητα και το ταξίδι

Με μήκος πέντε μέτρων, η Torcal είναι το μικρότερο σε μήκος τετράθυρο μοντέλο της γκάμας Bentley. Ο χώρος αποσκευών των 460 λίτρων συμπληρώνεται από έναν εμπρός χώρο αποθήκευσης 90 λίτρων, ενώ το πίσω τριθέσιο κάθισμα διαθέτει ηλεκτρική αναδίπλωση, για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 600 km κατά WLTP. Η φόρτιση από 10% σε 80% ολοκληρώνεται σε 16 λεπτά στα 400 kW, ενώ σε επτά λεπτά μπορούν να ανακτηθούν περίπου 161 km αυτονομίας.

Συνολικά 25 ραντάρ, αισθητήρες και κάμερες υποστηρίζουν τις προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης και στάθμευσης. Η Torcal προσφέρει υποβοήθηση ρυμούλκησης, παράλληλης στάθμευσης και στάθμευσης σε γκαράζ, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένης στάθμευσης μέσω εφαρμογής. Συγκεκριμένοι ελιγμοί μπορούν να αποθηκευτούν στο αυτοκίνητο. Εάν συναντήσει εμπόδιο σε στενό δρόμο, μπορεί επίσης να κινηθεί αυτόματα με την όπισθεν έως ένα σημείο που έχει ήδη αναγνωρίσει ως κατάλληλο για να επιτρέψει τη διέλευση.

Προσφέρονται τέσσερις ηλεκτρικά ελεγχόμενες πόρτες, με λειτουργία μέσω ραντάρ, που μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα. Το κλείσιμο μπορεί να ενεργοποιηθεί με την ασφάλιση της ζώνης του αντίστοιχου επιβάτη ή μέσω της κεντρικής οθόνης αφής, ενώ ο οδηγός μπορεί να κλείσει την πόρτα του πατώντας το πεντάλ του φρένου.

Η νέα γυάλινη ηλιοροφή Frosted Diamond, με μεταβαλλόμενη διαφάνεια, επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν το φως και την ατμόσφαιρα της καμπίνας στις προτιμήσεις τους.

Πολυτέλεια προσαρμοσμένη στους επιβάτες

Τα νέα καθίσματα προσφέρουν στον βασικό εξοπλισμό ρύθμιση 16 κατευθύνσεων, θέρμανση, αερισμό, ρυθμιζόμενα πλευρικά στηρίγματα και λειτουργία μασάζ.

Προαιρετικά, τα συστήματα Postural Adjust και Smart Seat Climate μεταβάλλουν διακριτικά την κατανομή της πίεσης και προσαρμόζουν τη θέρμανση και τον αερισμό, ενισχύοντας την άνεση στα μεγάλα ταξίδια. Με την επιλογή Wellness Seat Specification, η λειτουργία μασάζ επεκτείνεται και στην έδρα του καθίσματος, καλύπτοντας τα πόδια, πέρα από την πλάτη και τους ώμους.

Τα τέσσερα Experience Modes — Bentley, Comfort, Sport και Refresh — συντονίζουν τον φωτισμό, τον ήχο, τον κλιματισμό, τη ροή αέρα και την ψηφιακή πληροφόρηση. Το Bentley Mode προσφέρει μια ισορροπημένη, οδηγοκεντρική εμπειρία, το Comfort δημιουργεί πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, το Sport ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα και το Refresh αυξάνει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα και την ένταση του φωτισμού. Στο Comfort διατίθεται και λειτουργία «digital detox», η οποία αποκρύπτει τις μη απαραίτητες πληροφορίες.

Η αναγνώριση προσώπου επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση των προσωπικών ρυθμίσεων του οδηγού, όπως η θέση καθίσματος και τιμονιού και οι προτιμήσεις των συστημάτων υποβοήθησης. Το Mobile Device Key μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε ψηφιακό κλειδί, ενώ το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης και υποβοήθησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ένα ηχητικό αποτύπωμα με ανθρώπινη υπογραφή

Η Bentley Dynamic Symphony προσδίδει στην Torcal ένα ξεχωριστό ηχητικό αποτύπωμα. Με έμπνευση από τον χαρακτηριστικό παλμό του V8 κινητήρα 6¾ λίτρων της Bentley, δημιουργήθηκε από μουσικούς με πραγματικά όργανα, μεταξύ των οποίων ντραμς, βιόλα και ηλεκτρικό μπάσο.

Ο ήχος μεταβάλλεται ανάλογα με την απαίτηση ροπής του οδηγού και την ταχύτητα του αυτοκινήτου, προσφέροντας ακουστική πληροφόρηση και ενισχύοντας τη σύνδεση με την οδήγηση. Η έντασή του αυξάνεται στο Sport, ενώ μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια επεκτείνεται και στους ήχους των λειτουργιών. Ο ήχος των φλας προέρχεται από ηχογράφηση ενός σφυριού που χτυπά δερμάτινη επιφάνεια στα εργαστήρια ταπετσαρίας της Bentley. Οι ήχοι της οθόνης αφής και του ψηφιακού βοηθού έχουν ως αφετηρία τον ήχο ενός κρυστάλλινου ποτηριού.

Η Torcal προσφέρεται με ηχοσύστημα 620 W και 16 ηχείων, καθώς και με σύστημα Naim 1.780 W και 28 ηχείων, με απτικά στοιχεία στα καθίσματα, ηχεία στα εμπρός προσκέφαλα και Dolby Atmos 7.1.

Βρετανική δεξιοτεχνία και νέες επιλογές υλικών

Σε συνεργασία με τη βρετανική Fox Brothers, η Bentley ανέπτυξε το πρώτο παγκοσμίως ύφασμα αυτοκινήτου από 100% μαλλί Merino. Είναι επίσης το πρώτο μάλλινο ύφασμα αυτοκινήτου με πιστοποίηση Responsible Wool Standard (RWS).

Το νέο Ombré Walnut by Mulliner δημιουργείται από έως και 1.000 επιλεγμένες στρώσεις υπολειμμάτων ξύλου καρυδιάς υπεύθυνης προέλευσης και ανακυκλωμένου χαρτιού. Οι στρώσεις συμπιέζονται και κόβονται σε πάχος μικρότερο του ενός χιλιοστού, δημιουργώντας φυσικές διαβαθμίσεις αποχρώσεων. Το Sunburst Aluminium by Mulliner, με την ιδιαίτερη τριπλή βουρτσισμένη υφή του, επανερμηνεύει τα κατεργασμένα αλουμινένια ταμπλό ιστορικών Bentley.

Η παλέτα εξατομίκευσης περιλαμβάνει 15 αποχρώσεις δέρματος, μεταξύ των οποίων οι νέες Teal, Terra και Glaze, 15 αντίστοιχες αποχρώσεις Dinamica και μαλλί Merino σε πέντε χρώματα. Συμπληρώνεται από έξι ξύλινες επενδύσεις, δύο τεχνικά φινιρίσματα και έξι φινιρίσματα Piano.

Δύο εκδόσεις με διακριτή ταυτότητα

Η Torcal διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό τροχούς 21 ιντσών, εξωτερικές λεπτομέρειες satin silver, μονοχρωματική διαμόρφωση και επένδυση Open Pore Crown Cut Walnut. Η Torcal S υπογραμμίζει τον δυναμικό της χαρακτήρα με ζάντες 22 ιντσών δέκα διπλών ακτίνων, μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες και καλύμματα καθρεπτών, σκούρα πίσω φωτιστικά σώματα και κόκκινες δαγκάνες φρένων. Ξεχωρίζει επίσης από τον πίσω διαχύτη, τα σπορ πλαϊνά μαρσπιέ, τα ειδικά στοιχεία του εμπρός προφυλακτήρα, τα εμβλήματα S στα φτερά και τα μαύρα εμβλήματα Bentley Wings.

Στο εσωτερικό, η έκδοση S διαθέτει αποκλειστική χρωματική διαμόρφωση, ιδιαίτερο μοτίβο καπιτονέ και ραφών, σπορ πεντάλ και επένδυση Piano Black στον βασικό εξοπλισμό. Τα φωτιζόμενα μαρσπιέ και ο δυναμικός ατμοσφαιρικός φωτισμός «waterfall» ολοκληρώνουν τον χαρακτήρα της.

Ο Martin Page, Product Line Director της Torcal, δήλωσε:

«Η Torcal αντιπροσωπεύει κάτι νέο και, πιστεύω, μοναδικό. Έχει εξελιχθεί με μεγάλη προσοχή ώστε να παραμένει στον πυρήνα της μια Bentley, με την τεχνολογία να ενισχύει και όχι να επισκιάζει τον χαρακτήρα της. Από την πολυτέλεια και την εκλέπτυνση έως τις αβίαστες επιδόσεις, η Torcal έχει ανεβάσει τα στοιχεία που καθορίζουν μια Bentley σε εξαιρετικά νέα επίπεδα.»

Η νέα Bentley Torcal θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2027.