Η Bentley Speed Six Continuation και η Continental GTC στην εκδήλωση κλασικών οχημάτων Retromobile

Η Bentley Motors θα παρουσιάσει τη σειρά Bentley Speed Six Continuation μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δώδεκα μοντέλων Bentley 4½ Litre Supercharged «Blower» Continuation, της πρώτης προπολεμικής σειράς continuation στον κόσμο.

Η Speed Six Continuation και η Continental GTC θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην εκδήλωση κλασικών οχημάτων Retromobile.

Η Continuation, είναι διάδοχος της Speed Six, του πιο επιτυχημένου αγωνιστικού αυτοκινήτου Bentley στην ιστορία, με δύο νίκες στο Le Mans το 1929 και το 1930.

Κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζεται «στο χέρι» από το μηδέν, χρησιμοποιώντας αυθεντικά εργαλεία, συνδέσεις και τεχνικές της εποχής – μέσα από μια διαδικασία που διαρκεί 10 μήνες από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η Continental GTC εξοπλίζεται με το ολοκαίνουργιο σύστημα κίνησης «Ultra Performance Hybrid», αποδίδοντας 782 PS και 1.000 Nm ροπής.

81 km ηλεκτρική αυτονομία και εκπομπές CO2 29 g/km.

Η σειρά Continuation Series Speed Six έχει ως πρότυπο δύο αυθεντικές Speed Six: την ίδια τη Speed Six της εταιρείας, με κωδικό GU409, και την «Old Number 3», μια εργοστασιακή Speed Six που συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Le Mans του 1930, με τους Sammy Davis και Clive Dunfee στο τιμόνι. Η τελευταία παραχωρήθηκε γενναιόδωρα με τη μορφή δανεισμού από τον ιδιοκτήτη της, παρέχοντας στην ομάδα Mulliner ανεκτίμητα δεδομένα για τις διαστάσεις, τα υλικά και τα εξαρτήματά της.

Η Speed Six παρουσιάστηκε το 1928 ως μια πιο σπορ έκδοση της Bentley 6½ Litre. Ο κινητήρας τροποποιήθηκε για να αποδίδει περισσότερη ισχύ, με διπλά καρμπιρατέρ SU, υψηλότερη σχέση συμπίεσης και εκκεντροφόρο υψηλών επιδόσεων. Ένα σύγχρονο τεστ δρόμου στη The Morning Post κατέληγε στο συμπέρασμα: «Θεωρώ αυτό το αυτοκίνητο ένα από τα πιο αξιοσημείωτα τεχνολογικά επιτεύγματα του αιώνα, καθώς η ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, αθόρυβης λειτουργίας και ευελιξίας διατηρείται με μοναδικό τρόπο.»

Μεταξύ 1928 και 1930 κατασκευάστηκαν 182 μοντέλα Speed Six. Δύο νίκες στον 24ωρο αγώνα Le Mans, το 1929 και το 1930, καθιέρωσαν τη Speed Six ως το κορυφαίο αγωνιστικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Bentley.

Η Bentley Motors είναι επίσης υπερήφανη που παρουσιάζει την τέταρτη γενιά της Continental GTC Speed, στο χρώμα Jetstream, συνεχίζοντας την 21ετή παράδοση της οικογένειας Continental GT και επαναπροσδιορίζοντας τον απόλυτο συνδυασμό επιδόσεων supercar, χειροποίητης πολυτέλειας και καθημερινής χρηστικότητας.

Για τη νέα Continental GTC Speed, αναπτύχθηκε ένα ολοκαίνουργιο Ultra Performance Hybrid σύστημα κίνησης. Ο νέος κινητήρας V8 4.0 λίτρων, με 600 PS (584 bhp), συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 190 PS (187 bhp), προσφέροντας εκπληκτικές επιδόσεις για ένα ανοιχτό Grand Tourer.

Η Convertible έκδοση διαθέτει το υφασμάτινο σύστημα οροφής επτά τόξων της Bentley, διαθέσιμο σε επτά εξωτερικές αποχρώσεις (συμπεριλαμβανομένου του tweed) και αναδιπλώνεται σε 19 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες έως 48 km/h.

Το εντελώς νέο ηλεκτρικό σύστημα 400 Volt επιτρέπει στη Bentley να προσφέρει την πιο προηγμένη τεχνολογία κινητήρων στη βιομηχανία της πολυτελούς αυτοκίνησης, με εκπομπές 29 g/km CO₂ και ηλεκτρική αυτονομία 80 km στον κύκλο δοκιμών WLTP.