Καλοκαίρι 2025: Η Continental κυριαρχεί στα ανεξάρτητα tests ελαστικών στην Ευρώπη

Τα ελαστικά της μάρκας Continental αποδίδουν σταθερά καλά σε ανεξάρτητα τεστ, ένα αποτέλεσμα που μιλά από μόνο του.

Η Continental επιβεβαιώνει και φέτος την ηγετική της θέση στα ανεξάρτητα tests θερινών ελαστικών για τo 2025. Από τα συγκριτικά τεστ που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, τα premium θερινά ελαστικά της Continental κατέλαβαν 10 φορές την πρώτη θέση και 4 φορές τη δεύτερη, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση με κορυφαίες διακρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Το SportContact 7 βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο, έχοντας κερδίσει 7 από τα 8 τεστ, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ADAC, sport auto και AUTO BILD sportscars. Το SportContact 7 έχει φτιαχτεί για σπορ οχήματα με μεγάλες ιπποδυνάμεις, είτε με θερμικό είτε με ηλεκτρικό κινητήρα. Οι ειδικοί το επαινούν ιδιαίτερα για τον επιτυχημένο συνδυασμό δυναμικής οδήγησης, ελέγχου και ασφάλειας.

sportcontacrt_7_b30a4.jpg

Το PremiumContact 7 είχε επίσης εξαιρετική απόδοση φέτος. Το βρετανικό περιοδικό Tyre Reviews το ανέδειξε νικητή στο θερινό του τεστ. Το AUTO BILD εντυπωσιάστηκε διπλά: κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τεστ για ηλεκτρικά οχήματα και έλαβε την αξιολόγηση «VorBILDlich» (υποδειγματικό) στο μεγάλο θερινό του τεστ. Επιπλέον, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο σουηδικό περιοδικό Aftonbladet. Το PremiumContact 7, σχεδιασμένο ως ολοκληρωμένη λύση για κάθε χρήση, απευθύνεται σε οδηγούς που δίνουν έμφαση στην ασφάλεια και στην άνεση. Στα δυνατά του σημεία περιλαμβάνονται η εξαιρετική πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, η χαμηλή αντίσταση κύλισης και η μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το UltraContact NXT, το πιο βιώσιμο ελαστικό μαζικής παραγωγής της Continental, είχε εντυπωσιακή πρεμιέρα στα τεστ. Στις δοκιμές των πολωνικών Motor και γερμανικών Auto, Motor und Sport, το UltraContact NXT ξεχώρισε για τα υψηλά περιθώρια ασφάλειας, με έμφαση στα αειφόρα χαρακτηριστικά του: περιέχει έως και 65% ανανεώσιμα, ανακυκλωμένα ή πιστοποιημένα υλικά κατά mass balance και έλαβε την κορυφαία βαθμολογία «A» στην ετικέτα της ΕΕ για αντίσταση κύλισης, το φρενάρισμα σε βρεγμένο δρόμο και τον εξωτερικό θόρυβο, σε όλες τις 19 διαστάσεις που διατίθεται.

conti_nxt_81e5c.jpg

premiumcontact7_e04d1.jpg

Δυναμική παρουσία σε όλη την Ευρώπη

Τα ελαστικά της μάρκας Continental αποδίδουν σταθερά καλά σε ανεξάρτητα τεστ, ένα αποτέλεσμα που μιλά από μόνο του. Μόνο πέρυσι, τα ελαστικά Continental κέρδισαν σε 39 τεστ σε όλη την Ευρώπη. Η διατήρηση της επιτυχίας το 2025 επιβεβαιώνει την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στην εταιρεία.

Τα ανεξάρτητα τεστ ελαστικών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για πολλούς οδηγούς. Σύμφωνα με έρευνα του 2023, περισσότεροι από τα δύο τρίτα των αγοραστών ελαστικών στην Ευρώπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα των τεστ όταν επιλέγουν μοντέλο. Τα τεστ αυτά αξιολογούν κριτήρια όπως η πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα, η οδική συμπεριφορά, η ασφάλεια, η αντίσταση κύλισης και ο θόρυβος, προσφέροντας μια στέρεη βάση για ενημερωμένες αποφάσεις που υπερβαίνουν τις βασικές πληροφορίες της ετικέτας της ΕΕ.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental.

