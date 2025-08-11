Games
Continental: Καινοτομία, ακρίβεια και βιωσιμότητα στις δοκιμές ελαστικών

Το case study του Contidrom.

Στην Continental, η επιδίωξη της τελειότητας στην ασφάλεια και την απόδοση των ελαστικών ξεκινά σε ένα από τα πιο προηγμένα κέντρα δοκιμών στον κόσμο: το Contidrom στη Γερμανία. Ένα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια βιομηχανία ελαστικών, που συμβολίζει τη δέσμευση της Continental στην καινοτομία, την ακρίβεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Contidrom: Το εργαστήριο της καινοτομίας

Απλωμένο σε μία έκταση 160 εκταρίων, το Contidrom λειτουργεί ως ένα πλήρως εξοπλισμένο πεδίο δοκιμών, όπου κάθε νέο ελαστικό της Continental υποβάλλεται σε λεπτομερείς ελέγχους. Περισσότερες από 340.000 δοκιμές πραγματοποιούνται ετησίως, καλύπτοντας κάθε παράμετρο απόδοσης: από το φρενάρισμα και τον χειρισμό σε στεγνές και βρεγμένες συνθήκες έως την υδρολίσθηση, τη δυναμική οδήγησης και τις μετρήσεις θορύβου.

Τεχνολογία αιχμής για ακριβή αποτελέσματα

Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο Contidrom. Η εγκατάσταση AIBA (Automated Indoor Braking Analyzer) επιτρέπει την πραγματοποίηση έως και 100.000 δοκιμών φρεναρίσματος ετησίως, που μπορούν να επαναληφθούν κατά βούληση και ανάγκη, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Contidrom Dynamic Driving Simulator 4eea8

Παράλληλα, ο νέος Driver-in-the-Loop Simulator (DIL) προσφέρει εικονικές προσομοιώσεις δυναμικής συμπεριφοράς, μειώνοντας τη χρήση πρώτων υλών και επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη νέων ελαστικών.
Επιπρόσθετα, ειδικές πίστες για δοκιμές υψηλής ταχύτητας, φρενάρισμα υπό υδρολίσθηση και ανάλυση θορύβου διασφαλίζουν ότι κάθε ελαστικό Continental ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και των τελικών καταναλωτών.

Αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την υπεροχή

Η προσήλωση της Continental στην αριστεία αποτυπώνεται στα αποτελέσματα: σε περισσότερες από 830 ανεξάρτητες δοκιμές ελαστικών τα τελευταία 10 χρόνια, τα ελαστικά Continental έχουν αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις στο 78% των περιπτώσεων, εδραιώνοντας τη φήμη τους για απαράμιλλη ποιότητα και απόδοση.

Img Contidrom 27 e6f6c
Κάθε νέο ελαστικό της εταιρείας διανύει πάνω από 25 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών, ενσωματώνοντας τεχνογνωσία, έρευνα και ανάλυση χωρίς συμβιβασμούς.

Βιωσιμότητα: Στρατηγική επιλογή για το μέλλον

Η Continental ηγείται και στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της αντίστασης κύλισης και του θορύβου, οι εικονικές δοκιμές για περιορισμό χρήσης πρώτων υλών, καθώς και η ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της. Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον, η Continental συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στην αειφόρο κινητικότητα, διαμορφώνοντας πρότυπα που εμπνέουν εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα.

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Διαδρομή με Νόημα - Αξία σε κάθε βήμα: Οδική Ασφάλεια &amp; Περιβαλλοντική Συνείδηση

Το πυρίτιο στα ελαστικά Continental: Ασφάλεια και βιωσιμότητα στους δρόμους για 3 δεκαετίες

Νέα γενιά EcoContact 7 και EcoContact 7 S

Η Bentley Speed Six Continuation και η Continental GTC στην εκδήλωση κλασικών οχημάτων Retromobile

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής – Υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

