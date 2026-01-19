Νέες συνεργασίες με Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για ελαστικά 1ης τοποθέτησης.

Η Continental ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault. Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και την αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Porsche Macan

Η Porsche έχει εγκρίνει σειρά premium ελαστικών Continental για το νέο ηλεκτρικό Macan, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και την εποχή:

SportContact 6: μέγιστη σπορ απόδοση και υψηλές ταχύτητες

CrossContact RX: άνεση και μειωμένος θόρυβος στην καθημερινή χρήση

WinterContact TS 860 S: κορυφαία ασφάλεια τον χειμώνα

Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.

Mercedes-Benz GLE & GLS

Τα SUVs GLE και GLS εξοπλίζονται με το EcoContact 6 Q, σχεδιασμένο για υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Hyundai IONIQ 9

Το νέο ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 9 εξοπλίζεται εργοστασιακά με το PremiumContact C σε διάσταση 21 ιντσών, με ενισχυμένη XL σήμανση και τεχνολογία ContiSilent, που μειώνει τον εσωτερικό θόρυβο έως και 9 dB. Το ελαστικό προσφέρει σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και υψηλή άνεση κύλισης, ιδανική για μεγάλα ηλεκτρικά οχήματα.

Renault Clio

Το νέο Renault Clio εξοπλίζεται παγκοσμίως με το EcoContact 7 σε διαστάσεις 16 και 18 ιντσών, παρέχοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειωμένο θόρυβο και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, χάρη στη νέα τεχνολογία Smart Energy Casing και την ειδική δομή “aerodimple” στα πλευρικά τοιχώματα.

Οι νέες εγκρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Continental στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες και τη μείωση θορύβου και την ενισχυμένη οδηγική άνεση.Με περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ελαστικών, η Continental συνεχίζει να αποτελεί βασικό συνεργάτη των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά μέσα από το δίκτυο των επίσημων συνεργατών της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ