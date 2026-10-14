Έκτακτα μέτρα για την κακοκαιρία στα Δωδεκάνησα – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τους εργαζόμενους.

Η σαρωτική επέλαση της κακοκαιρίας στα Δωδεκάνησα που έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές σε υποδομές στη Ρόδο και στοίχισε την ζωή σε έναν 62χρονο που παρασύρθηκε από τα νερά ορμητικού χειμάρρου οδήγησε το Υπουργείο Εργασίας στη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, ανακοινώθηκε η υποχρεωτική διακοπή εργασιών από τις 15:00 έως τις 18:00, στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένονται, βάσει του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ποιους εργαζόμενους αφορά η παύση εργασιών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και τις ώρες 15.00 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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Σύσταση για τηλεργασία στις περιοχές που θα πληγούν

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα να εφαρμόσουν τηλεργασία, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι οργανωτικά εφικτό. Στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και να διασφαλιστεί η προστασία τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο για παραβάσεις

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3996/2011.