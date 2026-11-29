Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και σκληροί δίσκοι.

Δικογραφία σε βάρος 26χρονου για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 26χρονος άνδρας φέρεται να ζήτησε και να έλαβε από την ανήλικη φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.