Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ενώ αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σοβαρή υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, μετά τη σύλληψη 52χρονου μαιευτήρα – γυναικολόγου, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αττική. Στις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με παράνομο υλικό, στο οποίο φέρονται να απεικονίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Ο γιατρός διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα βόρεια προάστια και συνεργάζεται με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Στον επαγγελματικό του χώρο ήταν γνωστός λόγω της αναγνωρισιμότητάς του, ενώ είχε αποκτήσει και το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού».

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Η ειδοποίηση από τις ΗΠΑ που οδήγησε στην έρευνα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημέρωση που έφτασε στις ελληνικές αρχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της Google και του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ (NCMEC).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν ότι χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ξεκίνησαν ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, με αποτέλεσμα να ταυτοποιήσουν τον κάτοχο του λογαριασμού και να εντοπίσουν την κατοικία του στο Χαλάνδρι.

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στην κατοικία και στο ιατρείο του κατηγορουμένου, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι και το ιατρείο

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

Κινητό τηλέφωνο.

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Σκληρός δίσκος.

Tablet.

Κάρτα μνήμης microSD.

Από την εξέταση των ψηφιακών στοιχείων προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Στις συσκευές εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες και βίντεο στα οποία απεικονίζονται παιδιά που φαίνεται να είναι κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Τα ψηφιακά πειστήρια έχουν τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και πρόκειται να εξεταστούν εργαστηριακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Όπως έγινε γνωστό, ο 52χρονος παραδέχθηκε την κατοχή του υλικού, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς ότι προοριζόταν για «προσωπική του χρήση».

Η παραδοχή της κατοχής, ωστόσο, δεν αναιρεί την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί εξετάζονται από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των μαιευτήρων – γυναικολόγων δήλωσε στο MEGA ότι η είδηση προκάλεσε έκπληξη στον επαγγελματικό χώρο, καθώς, όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε δώσει προηγουμένως ενδείξεις ανάλογης παραβατικής συμπεριφοράς.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ευρύτερης δραστηριότητας

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, από την επιτόπια έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο κατηγορούμενος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ψηφιακά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή σύνδεση με ευρύτερο ή διεθνές δίκτυο διακίνησης παράνομου υλικού.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ η δικαστική διαδικασία και η εξέταση των κατασχεμένων συσκευών αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.