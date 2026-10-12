Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 52χρονος γυναικολόγος υποστήριξε πως δεν ήξερε πως κατέχει πορνογραφικό υλικό με παιδιά.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για υπόθεση κατοχής και διακίνησης υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, μετά τη σύλληψή του στα Βόρεια Προάστια. Ο 52χρονος φεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα περί της αθωότητάς του και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο γυναικολόγος που κατηγορείται για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και, μη, με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση, υποστήριξε στην απολογία του πως δεν γνώριζε ότι είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό με παιδιά. «Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

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Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του «γυναικολόγου του λαού»

Στην κατοχή του γυναικολόγου, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και κάτω των 15 ή και 12 ετών. Ο 52χρονος, ο οποίος διατηρούσε ιατρείο στα Βόρεια Προάστια, συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής και ήταν ιδιαίτερα γνωστός ως ο «γυναικολόγος του λαού».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη του γυναικολόγου, ύστερα από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και την κατοικία του κατηγορουμένου.

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Σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και το ιατρείο του γυναικολόγου πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης. Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό που περιείχε σκληρό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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